В Алматинской области ввели мораторий на повышение цен на комуслуги

ТАЛДЫКОРГАН. 24 ЯНВАРЯ -В ходе брифинга на информационной площадке Jetisy' Media стало известно, что департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области введен мораторий на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги для населения сроком до 1 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все тарифы субъектов естественной монополии и субъектов общественно значимых рынков для населения остались на уровне декабря 2021 года.

ГКП "Талдыкоргантеплосервис" тепло - 2657,23 тг/Гкал, горячая вода - 172,30 тг/кубометр. ГКП "Жетысу Водоканал" вода - 61,33 тг/кубометр, канализация - 65,26 тг/кубометр. ТОО "Жетысу Энерготрейд" - 17,11 тг/кВтч.

Как отметил заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Думан Калибеков, в случае превышение тарифов СЕМ для населения, предусматривается административная ответственность согласно части 4 статьи 164 КоАП РК.

Кроме того, по поручению комитета, департаментом совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" проработан вопрос по предоставлению СЕМ отсрочки уплаты и неначисления пени коммунальных платежей субъектам бизнеса, пострадавшим от массовых беспорядков сроком до 1 апреля 2022 года.

Государством также установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов следующем размере: бензин марки АИ-80 - 89 тенге за литр, АИ-92/93 - 182 тенге за литр, АИ-95 - 215 тенге за литр и дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 230 тенге за литр.