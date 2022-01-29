Кадровые перестановки произошли в МИОР

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра, постановлением правительства РК Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кемелбек Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО "ИА "Интерфакс-Казахстан". В разные годы работал в коммерческих структурах.

С 2015 по 2016 год занимал руководящие должности в ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы", Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

С 2016 по 2017 год - председатель правления АО "Телерадиокорпорация "Казахстан".

С 2019 по 2020 год - председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру".

С июня 2020 года по настоящее время являлся вице-министром информации и общественного развития РК.