Назначены председатели судебных коллегий по административным и гражданским делам

Фото: Facebook/Айдос Садуакасов
Указом главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан назначен Аслан Тукиев", - сообщил в Facebook руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садуакасов.
Кроме того, по его информации, указом главы государства председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК назначен Нурсерик Шарипов.
Аслан Тукиев родился в 1979 году в Карагандинской области. После окончания Карагандинского юридического института МВД РК в 2000 году и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 2004 году прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.
Работал заместителем директора Центра судебной экспертизы, директором департамента законодательства Минюста, исполнительным директором Ассоциации застройщиков Казахстана.
Также был директором Института законодательства РК, заместителем руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
С 2020 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК.
По информации Садуакасова, Тукиев участвовал в разработке более 30 законопроектов, а также в разработке и экспертизе нормативных постановлений ВС РК. Является одним из разработчиков Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Административного процедурно-процессуального кодекса.
Нурсерик Шарипов родился в 1965 году в Павлодарской области. После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.
Работал в должности судьи. Являлся председателем Специализированного межрайонного административного суда Алматы, председателем Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области, председателем апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда, председателем Южно-Казахстанского областного суда, председателем Карагандинского областного суда.
Руководил департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК.