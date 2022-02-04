Распоряжением главы государства Аскар Жоламанов освобожден от должности командующего ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Токаев провел ряд кадровых перестановок в ВС РК
03.02.2022, 12:27 26881
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Назначен начальник департамента полиции Атырауской области
04.02.2022, 12:47 406
Фото: Polisia.kz
Нурхат Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области.
В органах внутренних дел работает с 1991 года. Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ.
До нового назначения занимал должность заместителя начальника департамента полиции Атырауской области, пишет Polisia.kz.
Нарушения на 10,4 миллиарда тенге выявил госаудит за 2021 год в ЗКО
04.02.2022, 12:05 1791
Из общего числа выявленных нарушений более 5,6 млрд тенге (54,7%) - финансовые, и 4,7 млрд - нарушения процедурного характера, рассказали в пресс-службе Комитета внутреннего госаудита МФ РК.
При этом, уточнили в ведомстве, выявленные нарушения за отчетный период устранены объектами следующим образом: отражено по учету - 2 603,4 млн тенге (100%) из 2 603,4 млн; возмещено в бюджет - 2 376,4 млн тенге (96,5%) из 2 461,8 млн; восстановлено - 622,9 млн тенге (98,2%) из 634,4 млн; приведено в соответствие - 625,6 млн тенге (79,8%) из 784,1 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество аудиторских мероприятий с финансовыми нарушениями - 70 (43,5%) от общего количества проверок", - отметили в комитете.
Сообщается, что внесено 141 представление об устранении выявленных нарушений. Из них исполнено 137 (97,2%). К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечено 142 работника проверенных объектов, один освобожден от занимаемой должности.
Кроме того, департаментом проведена работа по принудительному исполнению объектами требований предписаний.
В судебные органы направлено семь исковых заявлений, из них четыре - об обеспечении возмещения сумм нарушений, из которых все удовлетворены; три - о признании договора недействительным, из которых один иск удовлетворен и еще два находятся на рассмотрении. Составлено 659 административных протоколов на общую сумму 28,2 млн тенге, взыскано 27,9 млн (99%). В правоохранительные органы направлено 16 материалов на сумму 1 106,1 млн тенге, из них пять материалов направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Назначен председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
04.02.2022, 10:03 5216
Фото: primeminister.kz
Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году в Талдыкоргане.
Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт имени Д. А. Кунаева.
Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома "Талдыкорган - Нижний Новгород".
В 1994-1996 годах - ведущий инженер Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения.
В 1996-1997 годах - служба в органах МВД РК.
В 1997-1999 годах - помощник акима Талдыкоргана.
В 1999-2004 годах - консультант, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в аппарате акима Жамбылской области, Тараз.
В 2004-2010 годах - президент коммерческой организации.
В 2010-2013 годах занимал руководящие должности в управлении природных ресурсов Алматинской области, Талдыкорган.
В 2013-2016 годах - аким Ескельдинского района Алматинской области, село Карабулак.
В 2016-2017 годах - депутат сената парламента РК шестого созыва, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.
С сентября 2017 года являлся депутатом сената парламента РК шестого созыва, членом постоянного Комитета по финансам и бюджету.
Назначен руководитель департамента санэпидконтроля Алматы
03.02.2022, 20:51 14906
Фото: пресс-служба департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы
АЛМАТЫ. 3 ФЕВРАЛЯ - Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Касымхан Алпысбайулы назначен на должность руководителя департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 февраля руководитель аппарата Министерства здравоохранения Батырбек Абдильдин представил коллективу нового руководителя и пожелал успехов в дальнейшей деятельности, сообщает пресс-служба департамента.
Касымхан Алпысбайулы родился в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.
В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности "гигиена и эпидемиология". В 2006 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "юриспруденция". В 2009 году окончил Казахский национальной университет имени аль-Фараби по специальности "менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района, разные годы работал санитарным врачом в санитарно-эпидемиологической службе районов Алматы.
С 2009 по 2014 годы работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района Алматы.
С 2014 года работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района Алматы.
С 3 февраля текущего года назначен руководителем департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля города Алматы.
Назначен первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией
03.02.2022, 19:52 16061
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел генерал-майор Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Национальной гвардией РК - начальником Главного штаба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Личному составу главного командования Национальной гвардии Кайрата Актанов представил министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
Президент страны ставит большие задачи перед органами внутренних дел и Национальной гвардией. Январские события показали, что от нас в первую очередь требуется оперативность действий, четкость взаимодействия между министерствами внутренних дел и обороны. Уверен, что генерал-майор Актанов приложит все усилия для выполнения задач по охране общественного порядка и борьбы с преступностью", - сказал глава ведомства.
Кайрат Актанов родился 1 марта 1972 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Военный институт Пограничных войск Республики Казахстан, Национальный университет обороны ВС РК, Военную академию генерального штаба Российской Федерации.
Прошел служебный путь от командира взвода до командира полка, соединения Внутренних войск МВД. В разные годы командовал региональными командованиями "Батыс", "Онтустік" и "Шыгыс", являлся советником главнокомандующего и первым заместителем начальника Главного штаба Национальной гвардии. Награжден 12 медалями Республики Казахстан, является почетным работником МВД.
Ранее глава государства провел ряд кадровых перестановок в ВС РК.
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан начата работа по переформатированию деятельности ведомства в соответствии с поручениями главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании мажилиса, и 27 января - на заседании Совета безопасности.
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Пекин
03.02.2022, 18:49 17421
Фото: Facebook Берика Уали
ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
4 февраля глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.
Транспортная полиция расследует более 70 уголовных дел по массовым беспорядкам
03.02.2022, 13:56 23891
Фото: polisia.kz
По его словам, речь идет в основном о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступлений водворены в изолятор временного содержания 14 подозреваемых лиц. По состоянию на 31 января предварительная сумма заявленного ущерба на объектах транспорта составила 530 млн 792 тыс. тенге.
Всего, по данным докладчика, сотрудниками транспортной полиции у преступников изъято похищенное имущество на общую сумму 24,6 млн тенге, в том числе автомашины, сотовые телефоны, денежные средства и одежда.
В период протестных акций преступными элементами совершено 2 нападения на объекты государственного значения, это - Международный аэропорт города Алматы и Линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы. Кроме того, нападению подверглись торговые объекты, расположенные внутри здания аэропорта", - сообщил заместитель начальника ДП на транспорте.
Жоланов также отметил, что в настоящее время на территории обслуживания департамента полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные установление лиц, причастных к совершению преступных действий в период массовых беспорядков. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров осуществляется пешее патрулирование территорий аэропортов и вокзалов нарядами полиции, в круглосуточном режиме службу несут более 1000 сотрудников линейных подразделений.
Аким Алматы встретился с полицейскими
03.02.2022, 13:03 26031
Фото: пресс-служба акима Алматы
Прежде всего выражаю соболезнования родным и близким полицейских, которые погибли, защищая город от нападения террористов. От своего имени благодарю за исполнение профессионального долга во время трагических январских событий. Несмотря на смертельную угрозу, вы проявили отвагу и героизм в борьбе с преступниками. Именно полиция является гарантом безопасности населения, защитником общества, его стабильности и интересов. Со своей стороны мы примем меры для дальнейшего совершенствования правоохранительных органов города и повышения доверия жителей на основе тщательного анализа деятельности полиции", - сказал аким.
Он отметил, нападение на город показало, что полиция должна быть обеспечена необходимыми условиями и современной техникой для недопущения трагических событий.
На сегодня оказана помощь семьям погибших полицейских, продолжаются работы по восстановлению и ремонту поврежденных зданий. Уверен, что вместе мы будем доблестно стоять на страже города. Мы доверяем вам самое дорогое - здоровье и жизни жителей Алматы", - подчеркнул Досаев.
Акиму продемонстрировали Центр оперативного управления, в том числе систему видеонаблюдения, к которой подключено более 10 тысяч видеокамер, установленных по всему городу.
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