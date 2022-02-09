Январская трагедия: аким Алматы доложил о мерах безопасности в городе

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Из пострадавших во время январских погромов и мародерств субъектов бизнеса 88% приходится на Алматы. В настоящее время продолжается выплата компенсаций, а также принимаются меры по обеспечению безопасности города с учетом произошедших событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня 88% пострадавших субъектов МСБ в Казахстане приходится на Алматы. Для оказания им необходимой поддержки по инициативе акимата Алматы 2 февраля. Решением правительственной комиссии упрощен порядок возмещения ущерба для пострадавших субъектов МСБ путем предоставления возможности получения возмещения на сумму до 5 млн тенге, а также начаты выплаты пострадавшим предпринимателям", - сообщил сегодня на заседании правительства с участием главы государства аким Алматы Ерболат Досаев.
По его информации, в городе пострадало 1 527 предпринимателей. Из них 675 предпринимателей, сумма ущерба по которым оценена до 3 млн тенге, получат возмещение до 21 февраля через благотворительные фонды города. Внедрение упрощенного механизма для выплат до 5 млн тенге позволит получить ускоренное возмещение еще 578 предпринимателям.
Таким образом, в ускоренном порядке 1253 субъекта МСБ, или 82%, получат возмещение ущерба в течение предстоящих двух-трех недель. Оставшиеся 274 субъекта - после получения результатов необходимых экспертиз и оценок", - проинформировал аким.
Он также доложил, что на сегодняшний день оперативно восстановлена работа вышедших из строя 587 камер уличного наблюдения. Дополнительно до июня 2022 года будут подключены 3 050 камер в местах массового скопления и установлено еще 200 комплексов Сергек (порядка 800 камер) в удаленных районах города.
Особое внимание будет уделено вопросам уличного и дворового освещения. В этом году будет завершено строительство наружного освещения на 1 066 частично неосвещенных улицах и 486 дворовых территориях", - сообщил Досаев.