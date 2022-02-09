Январская трагедия: аким Алматы доложил о мерах безопасности в городе

Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел в формате видеоконференции встречу с исполнительным директором международной неправительственной организации Human Rights Watch Кеннетом Ротом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили вопросы соблюдения международных норм и стандартов в области прав человека в контексте событий "Трагического января" в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД РК

В соответствии с поручениями президента Казахстана правоохранительные органы государства должны обеспечить беспристрастное расследование вооружённых беспорядков в полном соответствии с законами нашей страны", - отметил в этой связи глава МИД Казахстана.

В свою очередь Рот приветствовал открытость казахстанских властей к диалогу и сотрудничеству и заверения о приверженности соблюдению международных стандартов в области прав человека.

В ходе встречи отмечено, что МИД Казахстана и Human Rights Watch разделяют заинтересованность в объективном расследовании январских событий. Тлеуберди подтвердил, что казахстанские следственные органы готовы рассматривать каждый конкретный случай обеспокоенности граждан и международной общественности.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении рабочих контактов и предметного диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.



