Аким Туркестанской области доложил Токаеву о проделанной работе

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о проделанной работе в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главный экономический показатель - валовый региональный продукт - в прошлом году вырос на 4,7 % по сравнению с 2020 годом. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил 101,7 %. Благодаря этому регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельскохозяйственной отрасли", - сообщил Шукеев главе государства.
По его словам, в прошлом году 315 проектов по программе "Экономика простых вещей" получили финансирование.
Шукеев также доложил президенту о высоких темпах строительства в регионе.
Объем строительных работ увеличился на 4,1 % по сравнению с 2020 годом. Утвержден новый комплексный план развития области на 2021-2025 годы", - сообщил аким.
Он также рассказал о пилотном проекте в Сайрамском районе - дискуссионном клубе "Парасат". Данный проект предусматривает встречи и открытые беседы руководителей правоохранительных органов региона с гражданами.
Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги развития Туркестанской области, поручил продолжить реализацию проектов и усилить работу по взаимодействию с населением.