В МВД опровергли информацию об отставке Тургумбаева

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства РК Еркебулан Дауылбаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает
пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора департамента таможенного контроля по ЮКО комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
С 2010 по 2011 годы - и.о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО.
С 2011 по 2012 годы - замначальника управления строительства ЮКО.
С 2012 по 2014 годы - руководитель управления по борьбе с контрабандой департамента таможенного контроля по ЮКО.
С 2013 по 2014 годы - руководитель управления строительства ЮКО.
В разные годы трудился в частных компаниях.
С 2016 по 2017 годы - заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии "Нур Отан".
С 2017 по 2018 годы - заместитель председателя комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области.
С 2018 по 2020 годы - заместитель акима Жамбылской области.
С 2020 по 2021 годы - заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.
С августа 2021 года по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации Президента РК.