Исекешев освобожден от должности секретаря Совбеза

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Асет Исекешев освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", напомнили в ведомстве.
Мы сейчас ведем строительство 11 домов, в этом году планируем порядка 8 домов сдать в эксплуатацию. Хотел бы сразу добавить, что финансирование арендного жилья для очередников МИО больше не предусмотрено. Все финансирование идет только на кредитное жилье, то есть все люди, которые хотят участвовать в этих программах: первое - должны быть очередниками, второе - иметь накопления в "Отбасы" банке", - рассказал аким Кокшетау Бауржан Гайса.
Не остаются без внимания и вопросы жителей поселка Станционный. На сегодняшний день запланирована реализация проектов по строительству Дома культуры и мечети", - добавил спикер.
В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе", - сообщили в МИД.
В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Исполнение мероприятий дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из имеющихся населенных пунктов, которые подвержены воздействию паводковых проявлений", - рассказал Канат Доспаев.
Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования", - указал глава государства.
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