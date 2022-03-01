Освобожден от должности заместитель управляющего делами президента РК

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НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В результате начавшейся на территории Украины военной спецоперации в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 следовавших из Украины в Казахстан транспортных фур были остановлены российскими пограничниками в районе пропускного пункта Троебортное в Брянской области. Развернуться в обратную сторону не представлялось возможным, сообщает пресс-служба МИД РК.

В логистической ловушке оказались 11 водителей: семь из них являются гражданами Казахстана, еще четверо - других государств.

С просьбой о помощи они обратились на горячую линию посольства Казахстана в России.

В результате переговоров, проведенных дипломатами с российскими компетентными органами, вопрос пропуска был решен. В настоящее время фуры следуют в Казахстан.

Министерство иностранных дел РК продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.