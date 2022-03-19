Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, а также о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно представленным президенту данным, в производстве находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного оборота похищенного оружия, сообщает пресс-служба Акорды

Наряду с этим глава государства был ознакомлен с мерами по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В частности, по пересмотру системы оценки работы полиции, дебюрократизации, оптимизации процесса досудебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан.

Марат Ахметжанов рассказал о новых подходах к реализации антикоррупционной политики, повышении эффективности работы с кадрами, обеспечении принципа меритократии и прозрачности процессов за счет цифровизации.

Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о модернизации уголовно-исполнительной системы, улучшении правового положения и условий содержания осужденных и их ресоциализации.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, качественный переход к сервисной модели работы органов внутренних дел.