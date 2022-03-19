Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал о проводимой работе по исполнению поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Счетный комитет, как независимый от правительства высший орган госаудита, обеспечивает внешний аудит бюджетных средств. При этом его функции постоянно усиливаются. Так, с 2016 года Счетный комитет осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета. Это позволяет еще больше снизить неэффективные расходы бюджета путем принятия превентивных мер. В соответствии с поручением главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль", - сказал Жамаубаев.
Министр отметил, что подобный опыт имеется в отдельных развитых странах.
Все это требует внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Конституцию. Все соответствующие поправки будут проработаны совместно с заинтересованными государственными органами", - добавил он.
Кроме того, по его словам, в целях упрощения закупок, осуществляемых заказчиками в рамках 4-го уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.
Таким образом, органы местного самоуправления вправе проводить закупки в упрощенном порядке из одного источника. Дальнейшее упрощение порядка закупок с учетом преобразования органов местного самоуправления будет прорабатываться в рамках законопроекта "О местном самоуправлении". Акцент в работе будет сделан на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создания рабочих мест, участия населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров", - отметил Жамаубаев.
Кроме того, глава Минфина сообщил, что в ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год.