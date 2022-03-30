В РК еще на год продлили сроки временной регистрации армянских авто

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Постановлением правительства Казахстана от 24 марта 2022 года внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах ввоза в РК и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, до 1 марта 2023 года для казахстанцев продлевается срок на право регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении в РК до 1 февраля 2020 года.

Напомним, изначально авто с армянскими номерами, управляемые гражданами Казахстана, нужно было временно зарегистрировать в РК до 1 марта 2021 года. После продлили до 1 марта 2022 года.