Кошанов доложил президенту о работе мажилиса

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НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о работе нижней палаты парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в президентском послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрены и направлены в сенат", - сообщил Кошанов на встрече.
Председатель мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты парламента. По его словам, депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.
Также в нижней палате будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.