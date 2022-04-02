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Глава КНБ доложил президенту о ходе расследования уголовных дел в отношении экс-руководства комитета

01.04.2022, 21:49 5706
Глава КНБ доложил президенту о ходе расследования уголовных дел в отношении экс-руководства комитета
Фото: Акорды
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя КНБ Ермека Сагимбаева об основных результатах деятельности ведомства в первом квартале и задачах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ермек Сагимбаев доложил о ходе расследования уголовных дел, в том числе в отношении бывшего руководства КНБ, сообщает пресс-служба Акорды
 
Принятыми КНБ мерами из незаконного оборота выведено 1769 единиц оружия, 273 гранаты и 49303 боеприпаса, в том числе похищенного во время январских событий.
 
В рамках борьбы с наркобизнесом пресечена деятельность 6 нарколабораторий, ликвидировано 10 международных и 11 региональных наркоканалов. Изъято 404,5 кг различных видов наркотиков и более 2 тонн прекурсоров.
 
В сфере охраны государственной границы задержано 2225 правонарушителей режима.
 
Не допущено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 500 млн тенге, товаров народного потребления - на 1,3 млрд тенге, горюче-смазочных материалов - на 25 млн тенге.
 
Пресечена деятельность 57 нарушителей режима территориальных вод, изъято 98,7 км орудий браконьерского лова. Предотвращенный ущерб составил более 500 млн тенге.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.
 

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Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами

01.04.2022, 20:45 6751
Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между заместителями премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, в круг обязанностей первого заместителя премьер-министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ. Также Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
За заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики. Также в круг координируемых вопросов входят взаимодействие государства и гражданского общества. 
 
Заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координация международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации Государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями. В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами. 
 
Заместитель премьер-министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. 
 
Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий. Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей, координации международных финансовых институтов. В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.
 

В Минобороны РК прокомментировали передвижение российской техники в Костанайской области

01.04.2022, 19:30 8156
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Министерство обороны Казахстана прокомментировало появившееся в соцсетях видео, на котором заснята российская техника в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд", - сообщили в пресс-службе МО РК. 

 
В МО РК добавили, что подразделение находилось в Казахстане с 14 марта в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Аркалыкском районе Костанайской области.
 
Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля "Союз МС-21", а также приземление корабля "Союз МС-19".
 
 

Аким Жетысуского района Алматы прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат"

01.04.2022, 19:18 8871
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Земельный участок площадью 97 соток, расположенный в Жетысуском районе, ул. Северное кольцо, 9, на основании постановления акимата Алматы от 3 апреля 2015 года первично был предоставлен ТОО "ТКМ" в аренду до 3 марта 2018 года (договор аренды от 16 апреля 2015 года).
 
В связи с истечением срока ТОО "ТКМ" несвоевременно обратилось в акимат города в апреле 2018 года о продлении аренды на земельный участок, на что получило отказ, который впоследствии был обжалован ими в суде.
 
Решением специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) от 07.08.2018 г. ТОО "ТКМ" отказано в удовлетворении требований в полном объеме.
 
Постановлением городского суда от 19.12.2018 г. решение первой инстанции оставлено без изменения.
 

Далее земельный участок был передан в июне 2019 года как инвестиционный проект, затем предоставлен ТОО "Almaty CPS" во временное, краткосрочное землепользование сроком на 4 года 11 месяцев. Данное решение акимата было также обжаловано в суде, и договор аренды был расторгнут. Таким образом, суд поставил точку в этом споре, и земля в настоящее время находится во владении государства", - сообщила аким.

 

Для того чтобы обеспечить интересы предпринимателей, все это время находящихся на спорной территории и плативших арендную плату ТОО "ТКМ", не имеющему на взимание аренды никаких законных прав, мною были проведены ряд встреч как с предпринимателями, так и с директорами соседних модернизированных рынков", - добавила Гульнара Кокобаева.

 
Она отметила, что в ходе встреч с предпринимателями были высказаны опасения в отношении того, что соседние рынки будут заставлять выкупать их торговые места или повысят аренду и т.д. 
 

Для того чтобы соблюсти их интересы, мною были приглашены все директора соседних рынков, которые дали гарантии и готовы их закрепить в письменных договорах аренды, при этом они дали льготы в виде каникул в течение определенного периода от 1 до 3 месяцев, неповышения суммы за аренду в течение года и т.д.", - сообщила аким района.

 
По ее словам, некоторые из предпринимателей уже заключили такие договоры. Учитывая последние события, есть признаки того, что ТОО "ТКМ" использует арендаторов в собственных интересах.
 

Назначен новый глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы

01.04.2022, 19:10 8421
Назначен новый глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы
Фото: УВП Алматы
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Алин Санджар Мендыбаевич, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Санджар Алин родился 30 августа 1984 года в Алматы.
 
В 2007 году окончил Regents Business College по специальности "международный маркетинг", в 2009 году получил степень МВА в The University of Winchester, в 2015 году окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.
 
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в квазигосударственном секторе, а также на государственной службе.
 
Трудовую деятельность начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО "Казахстанские телекоммуникации ("Кателко Плюс")".
 
В 2006 году занимал должность менеджера по маркетингу в международном представительстве компании Bangand Olufsen, позже был переведен на должность директора по региональному развитию. 
 
В 2010 году назначен начальником отдела управления активами в АО "Управляющая компания Asia Capital".
 
В 2011 году основал ТОО "Friendy Energy", занимавшееся электроаудитом, проектированием и внедрением энергосберегающих систем.
 
С декабря 2014 года осуществлял консультативную деятельность в "Корпоративном университете "Самрук-Казына" ("АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"), проводя оценку перспективности существующих проектов оборонно-промышленного комплекса, а также отвечал за развитие направлений по производству продукции военного и двойного назначения.
 
В 2016 году назначен директором Атырауского филиала ТОО "Тениз Сервис" - специализированной дочерней компании АО НК "КазМунайГаз". Осуществлял руководство рабочей группой по проекту "МаТраГ строительство маршрута транспортировки грузов" по заказу "ТенгизШеврОйл" (ТШО) для проекта FGP (проект будущего расширения).
 
В 2017 году исполнял обязанности генерального директора ТОО "Good Wiil Partners", специализируясь на управлении бизнесом, консалтинге в области повышения энергоэффективности, внедрении новейших технологических решений в сфере ЖКХ.
 
С 2019 по 2020 год занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
 

В РК в новом формате проведут контрольную проверку войск

01.04.2022, 18:56 9716
В РК в новом формате проведут контрольную проверку войск
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Вооруженных силах Казахстана завершается зимний период обучения, по итогам которого традиционно будет проведена контрольная проверка войск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этом году в рамках реализации задач президента страны Касым-Жомарта Токаева проверка пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Генеральным штабом спланированы соответствующие мероприятия. Однако вместо привычных контрольных занятий по предметам боевой подготовки, которые проводились ранее в пунктах постоянной дислокации, в этот раз войска будут проверены в ходе практического выполнения учебно-боевых задач.
 
Контрольная проверка пройдет в апреле. Личный состав с боевой техникой будет направлен из воинских частей в другие регионы страны. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы. Назначенные районы воинские части узнают только в день получения задачи.
 

Такой формат контрольной проверки позволит всесторонне оценить боеспособность каждой части, в том числе готовность подразделений к переброске на большие расстояния, умения командиров руководить и самостоятельно принимать решения, а также обученность личного состава ведению боевых действий", - отметил начальник департамента боевой подготовки генерального штаба генерал-майор Даулет Оспанов.

 
Президентом страны - верховным главнокомандующим поставлена задача по повышению боевого потенциала Вооруженных сил. Пристальное внимание уделяется повышению мобильности войск, совершенствованию системы боевой подготовки личного состава.
 

Президент подписал закон, облегчающий выявление двойного гражданства

01.04.2022, 17:30 10811
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нормы соглашения позволят получать сведения из стран СНГ о наличии или отсутствии гражданства. Новая мера позволит эффективнее проводить работу по выявлению фактов двойного гражданства в Казахстане и других странах Содружества. Кроме того, соглашение создает дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, а также помогает установить место проживания человека за границей.
 

Президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан

01.04.2022, 16:08 11806
Президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи президент поздравил всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основными направлениями деятельности Духовного управления мусульман Казахстана и планами на предстоящий период.
 
Наурызбай кажы Таганулы сообщил главе государства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме "Ислам - религия единства и солидарности". В связи с этим в течение года запланировано проведение различных форумов. Верховный муфтий сообщил о реализации ряда начинаний духовно-просветительского характера. В качестве примера он привел открытие "Школы бабушек", которая призвана укрепить связь между поколениями.
 
Президент был проинформирован о мероприятиях, которые будут организованы Духовным управлением во время поста ораза, а также о предстоящем учреждении Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.
 

Как будет разделена Алматинская область, рассказали в акимате

01.04.2022, 15:47 10221
Как будет разделена Алматинская область, рассказали в акимате
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 1 АПРЕЛЯ - В акимате Алматинской области рассказали, как будет разделен регион в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На территории создаваемой области Жетысу будут находиться 8 районов и 2 города с 352 населенными пунктами, на территории Алматинской области - 1 город и 9 районов, в составе которых - 380 населенных пунктов. Акимат Алматинской области разработал алгоритм действий по принятию указа президента РК об административно-территориальном устройстве. Кроме того, создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли руководители соответствующих областных управлений и территориальных органов", - сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе внеочередной сессии областного маслихата. 

 
Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции и придадут мощный импульс развитию двух регионов, отметил аким области.
 
По его словам, на сегодня разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса. Ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая. Проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской области и области Жетысу. Начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов.
 
Вместе с тем аким области озвучил ряд проблемных вопросов с финансированием, вытекающих в связи с переездом. В их числе: аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилья для сотрудников и членов их семей. В настоящее время производятся расчеты по данным расходам, и в дальнейшем будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета.
 
В ходе состоявшейся сессии маслихата депутаты единогласно поддержали инициативу президента о разделении Алматинской области на две, отметив, что эта мера позволит эффективно развивать оба региона.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском послании поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Ожидается, что новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия.
 

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