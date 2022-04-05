Назначен гендиректор АО "Авиационная администрация Казахстана"

Фото: КГА МИИР РК
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Решением совета директоров Каталин Раду назначен генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каталин Раду имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Ранее занимал должности заместителя директора по безопасности полетов Международной организации гражданской авиации ИКАО, первого вице-президентом 37-й Ассамблеи ИКАО, сообщает пресс-служба КГА.
Каталин Раду занимал ряд исполнительных и управленческих позиций в Министерстве транспорта Румынии. На европейском уровне имеет более чем 25-летний опыт работы в области безопасности полетов и международных авиационных организаций. Также был президентом Европейской конференции гражданской авиации ECAC, вице-президентом ЕВРОКОНТРОЛЯ и координатором ECAC по вопросам безопасности. Кроме того, он занимал должность председателя Конференции высокого уровня по USOAP/SMS/SSP, является членом - учредителем Фонда безопасности полетов.