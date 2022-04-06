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Глава МЦРИАП предложил демонополизировать АО "Казахтелеком"

05.04.2022, 21:00 13371
Глава МЦРИАП предложил демонополизировать АО "Казахтелеком"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая с докладом, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил ряд организационных и законодательных мер для демонополизации телекоммуникационной отрасли, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Рассмотрен вопрос по занимаемой доле фиксированной и мобильной связи в стране. В частности, было отмечено, что АО "Казахтелеком" является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг с занимаемой долей свыше 80% на рынке фиксированной связи и свыше 60% на рынке мобильной связи. 
 
Значительное положение на телекоммуникационном рынке позволило группе компаний АО "Казахтелеком" занять существенную долю на иных смежных рынках. АО "Казахтелеком" принадлежит 100% доли рынка цифровой маркировки товаров, 78% доли на рынке операторов фискальных данных, 55% - доля на рынке центров обработки данных, 33% - доля на рынке услуг платного телевидения, 75%- всех радиочастот. 
 
Необходимо отметить, что при консолидации компаний "Кселл" и "Теле2" ставилась цель достичь положительного эффекта за счет оптимизации и интеграции их сетей, что должно было повысить качество оказываемых телекоммуникационных услуг. Однако за 3 года интеграция сетей мобильных операторов так и не осуществлена.
 
В качестве решения Мусин предложил демонополизировать группы компаний АО "Казахтелеком" путем вывода на конкурентный рынок одного из мобильных операторов группы. Премьер-министр поручил МЦРИАП совместно с ФНБ "Самрук-Казына" внести в недельный срок предложение по данному вопросу. 
 
Также сегодня у небольших операторов возникают сложности при получении доступа к кабельной канализации и прокладке своих линий связи, так как основная часть кабельной канализации находится на балансе и эксплуатируется АО "Казахтелеком". Таким образом, АО "Казахтелеком" может ограничивать развитие средних и мелких провайдеров, которые готовы предоставлять услуги доступа к интернету населению в качестве "последней мили". 
 
Для решения проблемы МЦРИАП РК предлагает законодательно предусмотреть ряд поправок, включая подачу электронной заявки и определение четкого перечня оснований для отказа в предоставлении услуги. Кроме того, в случае жалоб в необоснованном отказе уполномочить РГП "ГРС" на проведение технического аудита, по результатам которого уполномоченный орган будет вправе вносить предписания в случае выявления нарушений. Вместе с тем предлагается усилить административную ответственность оператора за необоснованный отказ в предоставлении услуги по кабельной канализации.
 
Также отдельные крупные операторы связи не стимулируют развитие средних и малых провайдеров интернета, предоставляя им невыгодные условия сотрудничества. Существуют факты, когда из-за невыгодных условий дилерского договора АО "Казахтелеком" препятствует стимулированию развития средних и мелких провайдеров интернета, что негативно отражается на развитии телекоммуникационного рынка и обеспечения населения доступом к телекоммуникационным услугам. Это в свою очередь препятствует успешной реализации поручений президента по развитию телекоммуникационного рынка и обеспечению населения доступом к интернету. 
 
Законодательное урегулирование цен доступа к сетям АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" в селах для малых операторов связи и создание условий малым операторам для прокладки сетей по электрическим столбам позволит решить данную проблему.
 
Касательно предоставления радиочастотного спектра, который законодательно определен национальным ресурсом и является исчерпывающим, было предложено провести аукционный механизм, что позволит обеспечить прозрачность распределения частот, а также изъятие неэффективно используемых радиочастот.
 
К примеру, в Нур-Султане на сегодняшний день не имеется свободных частот, а большая часть выданных радиочастот находятся у группы АО "Казахтелеком", что в свою очередь делает невозможным появление новых игроков на рынке.
 
В рамках предложений по совершенствованию механизма контроля качества связи будет усилен мониторинг и увеличатся суммы штрафов за предоставление некачественных услуг со 100 до 1000 МРП.
 
Помимо прочего, на заседании комиссии Генеральной прокуратуре и Агентству финансового мониторинга предложено изучить вопрос возможного причиненного ущерба государству в результате сделки по продаже 24% АО "Кселл".
 
Также был рассмотрен вопрос осуществления деятельности по сбору, обработке и передаче сведений о фискальных данных клиентов в налоговый орган. Чтобы стать оператором фискальных данных, необходимо иметь лицензию оператора международной и междугородней связи. Такие лицензии, например, есть у "Казахтелекома" и "Транстелекома". Таким образом, мелким операторам приходится платить за лицензию вышеупомянутым компаниям, что не позволяет развиваться рынку в конкурентных условиях.
 
На заседании комиссии предложено сделать данные лицензионные условия не обязательными, что позволит создать конкурентный рынок операторских услуг. 
 
Также было предложено провести анализ обоснованности тарифов АО "Транстелеком" касательно инженерной инфраструктуры для центров обработки данных, а также продолжить работу по исключению эксклюзивного права АО "Транстелеком", определенного в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Азербайджаном, по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря в связи с затягиванием реализации достигнутых договоренностей.
 
Смаилов поручил МЦРИАП провести переговоры с азербайджанской стороной по замене казахстанского оператора в рамках вышеуказанного совместного проекта.
 
Кроме того, на заседании комиссии было предложено провести анализ продажи долей АО "Транстелеком" частным лицам, а также возможного причинения ущерба государству при отчуждении.
 
Ранее с предложением демонополизировать "Казахтелеком" выступил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков.
 
Кроме того, председатель Агентства по защите конкуренции Серик Жумангарин заявил, что целесообразно рассмотреть владение компании "Казахтелеком" двумя операторами связи.
 

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Президент РК пригласил катарских бизнесменов принять участие в казахстанских проектах

05.04.2022, 20:23 14321
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Лидеры обсудили текущее состояние развития казахстанско-катарского сотрудничества и отметили благоприятные перспективы его дальнейшего развития.
 
Они подтвердили взаимное стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в банковской и финансовой сферах.
 
Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил ведущих катарских бизнесменов принять участие в реализации совместных проектов в ключевых отраслях экономики.
 
Эмир заявил о готовности своей страны к расширению многопланового сотрудничества, отметив необходимость принятия конкретных шагов в этом направлении. В частности, он намерен направить в Казахстан группу официальных представителей для подготовки его государственного визита в нашу страну.
 

Силы воздушной обороны РК подняты по учебной тревоге

05.04.2022, 20:12 14736
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках реализации поручений президента страны Касым-ЖомартаТокаева по кардинальному повышению боеспособности армии в воинских частях и подразделениях Сил воздушной обороны проходит контрольная проверка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе контрольной проверки при практическом выполнении учебно-боевых задач будут оценены знания, умения и навыки личного состава, полученные в течение зимнего периода обучения, сообщает пресс-служба Минобороны РК. 
 
К проверке привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиационных баз и частей обеспечения, задействованы различные типы летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. 
 
Полеты проводятся в дневное и ночное время в зависимости от поставленных учебно-боевых задач. 
 
Летными экипажами отрабатываются вопросы ведения разведки, техника пилотирования, тактические приемы воздушного боя на средних и малых высотах, перевозка и десантирование подразделений, сопровождение и прикрытие других видов и родов войск. 
 
Соединения и воинские части войск противовоздушной обороны выполняют маневры по перегруппировке, прикрытию объектов от средств воздушного нападения. 
 
На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы по поражению условного воздушного противника.
 
Напомним, в РК началось комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022".
 

Саткалиев доложил президенту о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына"

05.04.2022, 19:47 15601
Саткалиев доложил президенту о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за три месяца 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмасадам Саткалиев доложил президенту о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации фонд достиг запланированных показателей на данный момент, ожидается, что такая динамика сохранится и в текущем году, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель правления также сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных проектов фонда и возможном расширении их перечня.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".
 

Аким Талгара покинул пост

05.04.2022, 19:36 16101
Аким Талгара покинул пост
Фото: gov.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - Кайрат Исабаев написал заявление об освобождении от занимаемой должности акима Талгара по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исабаев ссылается на состояние здоровья, сообщает talgarnewskz.
 
Заявление уже поступило на имя председателя территориальной избирательной комиссии Талгарского района.
 

Постановление о прекращении полномочий выйдет завтра", - прокомментировал председатель комиссии Мухит Дюсебаев.

 

Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах

05.04.2022, 19:05 16586
Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Болата Акчулакова об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности с ситуацией на Петропавловской ТЭЦ-2.
 

В РК началось комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022"

05.04.2022, 18:45 17426
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс - 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкента, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.
 
На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.
 
Учение "Батыл Тойтарыс - 2022" продлится до 16 апреля.
 
Напомним, в Вооруженных силах Казахстана по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается контрольная проверка войск. В рамках контрольной проверки подразделения Вооруженных сил совершают марш на боевой технике.
 

Назначен аким Жанаозена

05.04.2022, 18:42 17076
Назначен аким Жанаозена
Фото: Акимат Мангистауской области
МАНГИСТАУ. 5 АПРЕЛЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Жанаозенского городского маслихата кандидатуру нового акима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вместо Максата Ибагарова, перешедшего на другую работу, новым кандидатом, согласованным с администрацией президента РК, стал Айбек Косуаков", - сообщили в областном акимате. 

 
Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин" и Университет транспорта и права имени Д. Кунаева по специальности "экономист".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году оператором в компании "Каражанбасмунай". 

В 2001 - 2004 годах занимался частным предпринимательством. 

В 2004 - 2006 годах был исполнительным директором АО "Жазык". 

С 2007 по 2020 годы работал председателем правления компании "Таушык ауыл шаруашылыгы".
 
С января 2020 года по настоящее время занимал должность акима Тупкараганского района Мангистауской области.
 

Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации

05.04.2022, 15:18 13401
Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации. Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщила пресс-служба Акорды

 
Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
 
По информации пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
 

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