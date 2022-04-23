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Завершить до конца года основной ремонт дорог в ЗКО поручил Смаилов

22.04.2022, 15:27 25596
Завершить до конца года основной ремонт дорог в ЗКО поручил Смаилов
Фото: primeminister.kz
УРАЛЬСК. 22 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов по результатам поездки в Западно-Казахстанскую область поручил руководству области завершить основную часть работ по реконструкции автодорог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Состояние автомобильных дорог - один из наиболее проблемных вопросов Западно-Казахстанской области. В текущем году мы должны завершить основную часть этих работ. Данные проекты, начатые еще три года назад, не были завершены из-за недостатка финансирования. В этом году на реконструкцию автодорог предусмотрено 15 млрд тенге. Но если технические возможности позволят ускорить темпы работ, можно будет выделить дополнительное финансирование. При уточнении бюджета мы специально заложили 6 млрд тенге на реконструкцию автодороги Подстепное - Федоровка - граница РФ, - сообщил Смаилов. 

 
Напомним, в ходе поездки Смаилов посетил участок автодороги Подстепное - Федоровка - граница РФ, соединяющий 50 населенных пунктов, где проживают в общей сложности 94 тысячи человек. Дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также является транзитным коридором в Россию. В настоящее время трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран. 
 
В ходе поездки глава правительства также посетил ряд промышленных предприятий, социальных и инфраструктурных объектов: предприятие по производству растительного масла и шрота ТОО "Пойма май комбинаты", комплекс "Школа-ясли-сад № 18" на 300 учащихся, ТОО "Уральский тепличный комбинат" и мебельную фабрику ТОО "Квант", продукция которой пользуется спросом как внутри Казахстана, так и на внешних рынках, в частности в Армении и Кыргызстане.
 

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Глава Минэнерго ознакомился с состоянием тепловых сетей и ТЭЦ-5 Кентау

23.04.2022, 17:29 2801
ТУРКЕСТАН. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова в Туркестанскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе поездки представители Министерства энергетики РК, акимата Туркестанской области посетили ТЭЦ-5 Кентау и ознакомились с текущим состоянием теплоцентрали, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В ходе встречи с населением Туркестанской области глава профильного ведомства Болат Акчулаков рассказал о высокой изношенности Кентауской ТЭЦ, которая является единственным источником тепловой энергии в городе.
 
Максимальное потребление тепловой энергии города составляет 109 Гкал/ч, в том числе:
 
  • многоквартирные жилые дома - 46 Гкал/ч (43%);
  • социальные, коммерческие объекты и прочее в количестве 24 Гкал/ч (22%);
  • частный сектор - 39 Гкал/ч (36%).
 
Кентауская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1952 году, износ основного оборудования ТЭЦ-5 достиг 100%.
 
Из-за убыточного тарифа, который не покрывает расходы на производство и передачу тепловой энергии, местным исполнительным органом из бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для подготовки к отопительному сезону. Однако выделяемые средства покрывают текущие ремонты оборудования электростанции и тепловых сетей.
 
Для подготовки ТЭЦ-5 и тепловых сетей к отопительному сезону 2021-2022 гг. из местного и областного бюджетов было выделено 1,9 млрд тенге, из которых 1,2 млрд тенге - на приобретение угля, а на ремонт оборудования ТЭЦ-5 и тепловых сетей было выделено всего 757 млн тенге при необходимых 3 млрд 180 млн тенге.
 
Недостаточность финансирования ремонтов и модернизации тепловых сетей привела к увеличению износа тепловых сетей на 9% за последние 4 года, с 47% до 56%.
 
По итогам встречи глава ведомства озвучил ряд конкретных поручений по всем проблемным вопросам ТЭЦ-5 и особо обратил внимание руководителей ГКП "Кентау сервис" на необходимость обеспечения нормативным запасом топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона. 
 

В целях стабильного теплоснабжения Кентау акимату города необходимо принять решение по перспективам развития теплоснабжения города", - заключил министр. 

 
Ранее акиматом Кентау был предложен альтернативный вариант развития системы теплоснабжения города - путем перевода действующих потребителей с ТЭЦ на автономное отопление с установкой индивидуальных газовых котлов в многоэтажных жилых домах. Предварительная стоимость альтернативного проекта составляла 24,2 млрд тенге.
 

Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржане Момышулы

23.04.2022, 17:16 3641
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны обсудили совместные мероприятия по сохранению памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в битве за Москву.
 
В рамках презентации патриотического проекта, нацеленного на увековечение подвига тружеников тыла, Российское историческое общество выступило с предложением присвоить звание "Город трудовой доблести" населенным пунктам Казахстана, внесшим неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли одиннадцать городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск.
 

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится значимое мероприятие, подтверждающее наш неуклонный курс на сохранение памяти о подвиге, совершенном нашими дедами и прадедами. Проект "Города трудовой доблести", созданный в России, может найти достойное продолжение в Казахстане. Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал "арсеналом фронта", снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов", - сказал генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

 
Общая численность мобилизованных в Красную Армию из Казахстана составила около 1 200 000 человек, половина из них не вернулись с войны. Были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов.
 
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.
 
Более 700 тысяч человек были мобилизованы в промышленность. Из всех стран постсоветского пространства за годы войны Казахстан производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. За все это время тружениками тыла было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца.
 

Вице-министр МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений президента

23.04.2022, 14:35 7791
Вице-министр МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений президента
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба главы правительства, за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства РК от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО. После критики президента в ЗКО с проверкой приехал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 
Берик Камалиев родился 13 ноября 1950 года.
 
В разные годы работал в различных коммерческих структурах:
 
с 2001 по 2004 годы - начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог;
 
с 2004 по 2005 годы - советник премьер-министра;
 
с 2005 по 2006 годы - председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций;
 
с февраля 2006 по май 2006 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений;
 
в мае 2006 года назначен первым замакима Карагандинской области;
 
с 2009 по 2010 годы - председатель правления социально-предпринимательской корпорации "Сары Арка";
 
с 2010 по 2011 годы - вице-министр индустрии и новых технологий;
 
с 2011 по 2012 годы - министр транспорта и коммуникаций;
 
с 2014 по 2015 годы - председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол";
 
с 2015 по 2016 годы - вице-президент АО "Национальная компания "КТЖ";
 
с 2016 по 2019 годы - вице-министр по инвестициям и развитию;
 
с марта 2019 года - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.
 

В МИД РК сделали заявление по итогам сессии Комиссии ООН по разоружению

23.04.2022, 10:08 10726
В МИД РК сделали заявление по итогам сессии Комиссии ООН по разоружению
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Министерство иностранных дел Казахстана приветствует результаты возобновленной после трехлетнего перерыва сессии Комиссии ООН по разоружению, состоявшейся 4 - 21 апреля в Нью-Йорке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Государства - члены ООН продемонстрировали позитивный настрой по продвижению вопросов ядерного разоружения и нераспространения, практической реализации транспарентности и мер укрепления доверия с целью предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в тексте заявления.

 
Делегация Казахстана инициировала включение в итоговый документ комиссии положений о минимизации угрозы разработки новых видов ядерного оружия, ограничении возможности модернизации имеющихся ядерных арсеналов, положение о важности поддержки жертв ядерных испытаний.
 
Казахстан последовательно выступает за использование космического пространства исключительно в мирных целях и разработку норм ответственного поведения в космосе.
 

Токаев: поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана

22.04.2022, 19:38 21296
Токаев: поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Рабочая группа подготовила необходимые поправки, в разработке которых принимали участие известные ученые-правоведы, уполномоченный по правам человека, представители парламента и государственных органов. Среди них ученые, которые работали в Конституционном суде, Конституционном совете. Безусловно, их богатый опыт помог разработке новых норм Конституции. Особенно полезным был обмен мнениями о создании Конституционного суда и регламентации его работы", - отметил Президент.

 
Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.
 

По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Для более четкого и емкого понимания я обозначил эту модель, этот процесс, как Вторая Республика. В соответствии с новой парадигмой сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и маслихатов, существенно расширяется участие граждан, системно укрепляется правозащитная сфера", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства указал на важную роль поправок, касающихся обеспечения прав человека.
 

Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов. На конституционном уровне устанавливаются полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека. В целом следует подчеркнуть, что в подготовленный пакет изменений и дополнений вошли только нормы, необходимые для реализации высказанных в послании политических инициатив и требующие корректировки Конституции. Другие актуальные новации будут закреплены в рамках конституционных и иных законов", - сообщил президент.

 
Он еще раз напомнил, что неспешный стиль работы госорганов сейчас недопустим: обстановка в стране и мире за последние три года кардинально изменилась.
 

Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат. В целом я поддерживаю все изменения и дополнения, подготовленные рабочей группой", - заявил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.
 

Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", - предложил президент.

 
В завершение глава государства выразил признательность членам рабочей группы за проделанную в столь сжатые сроки большую работу.
 

Сегодня я внесу в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это требование нашего Основного закона. Уверен, что поправки в Конституцию откроют новую главу в истории независимого Казахстана. Это важная веха в строительстве Нового Казахстана", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

 

В Казахстане могут появиться тренажерные и технические центры Boeing

22.04.2022, 18:49 22346
В Казахстане могут появиться тренажерные и технические центры Boeing
Фото: instagram/boeing
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом компании Boeing Монте Фрейзер, на которой стороны обсудили вопросы ожидаемой поставки воздушных судов Boeing 737 MAX и 787 Dreamliner авиакомпаниям Air Astana и SCAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Затем Ластаев и Фрейзер обговорили вопросы, касающиеся открытия прямого авиасообщения между РК и США, а также возможности размещения тренажерных и технических центров компании Boeing в Казахстане, сообщает пресс-служба МИИР. 
 
Также стороны договорились о предоставлении компанией Boeing безвозмездной технической помощи Авиационной администрации Казахстана для ускоренного прохождения международной оценки безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и получения статуса CAT1 для запуска прямого рейса между РК и США.
 
Исходя из мировой практики в среднем стоимость такой технической помощи у специальных консалтинговых компаний составляет порядка 2 - 2,5 млн долларов. В рамках достигнутых договоренностей уже в третьей декаде мая специалисты Boeing посетят Нур-Султан.
 
Кроме того, участники встречи договорились об организации в Казахстане специальной обучающей программы компании Boeing для молодых талантов в области гражданской авиации.
 

Активнее развивать промышленный потенциал ЗКО поручил премьер-министр РК

22.04.2022, 18:42 22716
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
УРАЛЬСК. 22 АПРЕЛЯ - В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Уральский трансформаторный завод - одно из крупнейших промышленных предприятий региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По линии господдержки завод получил субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках "Дорожной карты бизнеса - 2025" на 3 млрд тенге. В настоящее время производимые предприятием силовые трансформаторы направляются как на внутренний рынок, так и на экспорт, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Премьер-министр ознакомился с работой предприятия, осмотрел выставку продукции отечественных производителей, а также побеседовал с руководителями промышленных предприятий области.
 
Он отметил, что сегодня машиностроение является наиболее динамично развивающейся отраслью, обеспечивающей ежегодный рост в среднем на 18%. В стране действуют порядка 3300 предприятий, на которых работает свыше 115 тысяч человек. Освоен выпуск широкого спектра продукции - от комплектующих и запчастей до сборки высокоточной техники. 
 

И все же в отрасли доля импорта намного выше экспорта. В основном это продукция нефтегазового машиностроения. Учитывая специфику западного региона, данное направление имеет огромный потенциал, и акимату надо активно его развивать", - сказал Алихан Смаилов. 

 
По словам главы правительства, еще одним перспективным направлением машиностроения в регионе должна быть электроэнергетика. 
 

Среднегодовой рост потребления электроэнергии последовательно растет, это требует постоянного обновления и модернизации энергетического оборудования, поэтому спрос на продукцию вашего завода будет увеличиваться", - отметил Алихан Смаилов. 

 
При этом премьер-министр добавил, что главой государства поручено оказать поддержку отечественным предприятиям и инвесторам, готовым развивать свой бизнес. 
 
Так, правительством принимаются беспрецедентные меры стимулирования промышленного развития страны: уже в текущем году институтам развития будет направлено более 400 млрд тенге на кредитование эффективных проектов. До 2025 года в отраслях обработки планируется реализовать порядка 450 проектов.
 

При этом по Западно-Казахстанской области заявлено всего 12 проектов. Это говорит о том, что возможности области раскрыты не до конца. Учитывая специфику региона, имеется большой потенциал по развитию нефтегазохимии, горно-металлургического комплекса, стройиндустрии, нефтегазового машиностроения. Руководству области и местному бизнесу необходимо активнее работать, создавать новые производства и расширять действующие, тем самым обеспечивая рабочие места и выпуск новых видов продукции", - подчеркнул глава правительства.

 
Ранее в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
 

Смаилов Искалиеву: почему для решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента

22.04.2022, 17:34 25746
Смаилов Искалиеву: почему для решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая совещание, премьер-министр в первую очередь остановился на одной из главных нерешенных проблем области, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 

Вы знаете, что накануне президент дал поручение мне и руководству области оперативно принять все необходимые меры по исправлению ситуации с состоянием дорог. Гали Нажмеденович (Искалиев - аким ЗКО), ровно год назад ваш заместитель, курирующий эту сферу, по поручению президента был освобожден от занимаемой должности. Прошел год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента?" - обратился к акиму области Алихан Смаилов. 

 
Со свой стороны аким области Гали Искалиев отметил, что основная причина неудовлетворительного состояния дорог связана с недостатком финансирования и влиянием пандемии. В прошлом году было отремонтировано 330 км дорог местного значения. Продолжается работа по ремонту автодороги, связывающей областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами. В этом году на эти цели предусмотрено 15 млрд тенге. 
 
Алихан Смаилов поручил акиму области и министру индустрии и инфраструктурного развития обеспечить качественное и своевременное исполнение поручения главы государства. 
 
Премьер-министр отметил, что в Западно-Казахстанской области развиваются нефтепереработка, машиностроительная и судостроительная отрасли, стройиндустрия и производство продуктов питания, что делает ее одним из важнейших индустриально-аграрных регионов страны. 
 

По поручению главы государства в феврале был принят комплексный план социально-экономического развития региона до 2025 года. Финансирование мероприятий плана составляет 2,6 трлн тенге. Это позволит реализовать ряд важных проектов, дать новую продукцию стране, создать новые рабочие места, улучшить качество жизни людей. Своевременное и качественное исполнение данных проектов должно стать основной задачей региона на ближайшие годы", - отметил Алихан Смаилов.

 
По словам главы правительства, на ЗКО в утвержденном республиканском бюджете на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 103,4 млрд тенге. Дополнительно при уточнении бюджета выделено 32,2 млрд тенге. Эти средства будут направлены на инфраструктурные и социальные нужды региона: ремонт и реконструкцию автодорог, развитие системы водоснабжения, строительство центра реабилитации инвалидов, поддержку сферы здравоохранения, строительство индустриальной зоны, электроснабжение и газоснабжение, берегоукрепительные работы и защиту от паводковых вод, ремонт объектов образования и др.
 
Кроме того, в рамках уточнения выделены средства на поддержку агропромышленного комплекса, развитие регионального рынка труда и проект "Ауыл - Ел бесігі". 
 

Необходимо обеспечить эффективное целевое освоение средств с обеспечением достижения качественных результатов", - поручил Алихан Смаилов. 

 
Премьер-министр также остановился на ряде других вопросов. В частности, он напомнил, что сегодня в мире наблюдается резкий рост цен на продовольственные товары. В этой связи основная задача правительства и акимов регионов - не допустить резкого удорожания продуктов и максимально нивелировать мировой рост цен для казахстанского рынка. 
 

С начала года рост цен на социально значимые продукты в области составил 14%. Акимату необходимо усилить контроль за торговыми надбавками. Следует заключать прямые договоры по поставке ранних овощей из южных регионов и соседних стран Центральной Азии. Проработать вопрос закупа сельхозпродукции по форвардной схеме для предотвращения дефицита и необоснованного повышения цен", - подчеркнул премьер-министр РК. 

 
Алихан Смаилов добавил, что экономика региона в значительной степени зависит от деятельности компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", поэтому, чтобы обеспечить ее диверсификацию, в текущем году планируется ввести 37 новых проектов на 243,8 млрд тенге в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, нефтепереработка, фармацевтика, пищевая промышленность, производство стройматериалов.
 
По итогам заседания Алихан Смаилов дал ряд поручений центральным госорганам: Министерству индустрии совместно с акиматом - до конца года повысить уровень местных дорог в нормативном состоянии с нынешних 39% до 46%; Министерству энергетики - рассмотреть возможность обеспечения ЗКО дополнительным объемом товарного газа по приемлемым для населения ценам; проработать вопрос выделения средств из республиканского бюджета на реконструкцию Уральской ТЭЦ; до 1 июля проработать вопрос создания газохимического комплекса на территории области и обеспечения его сырьем; совместно с Министерствами финансов, национальной экономики и акиматом проработать вопрос снижения износа электрических сетей региона.
 
Глава правительства также поручил Министерству энергетики совместно с министерствами нацэкономики, здравоохранения, финансов рассмотреть возможность финансирования развития 77 опорных и 109 спутниковых сел, модернизации медицинской сети региона.
 
Министерству сельского хозяйства поручено совместно с акиматом проработать вопрос определения Западно-Казахстанской области научной производственной базой развития мясного животноводства. 
 

Главой государства поставлены перед нами большие задачи. Народ ожидает конкретных результатов. Наша обязанность - оправдать все их ожидания. Люди должны реально почувствовать, что их жизнь меняется к лучшему", - заключил премьер-министр.

 

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