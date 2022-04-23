Смаилов приехал с проверкой в ЗКО после критики Токаева

ТУРКЕСТАН. 23 АПРЕЛЯ - 22 апреля состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова в Туркестанскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе поездки представители Министерства энергетики РК, акимата Туркестанской области посетили ТЭЦ-5 Кентау и ознакомились с текущим состоянием теплоцентрали, сообщает пресс-служба МЭ РК.

В ходе встречи с населением Туркестанской области глава профильного ведомства Болат Акчулаков рассказал о высокой изношенности Кентауской ТЭЦ, которая является единственным источником тепловой энергии в городе.

Максимальное потребление тепловой энергии города составляет 109 Гкал/ч, в том числе:

многоквартирные жилые дома - 46 Гкал/ч (43%);

социальные, коммерческие объекты и прочее в количестве 24 Гкал/ч (22%);

частный сектор - 39 Гкал/ч (36%).

Кентауская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1952 году, износ основного оборудования ТЭЦ-5 достиг 100%.

Из-за убыточного тарифа, который не покрывает расходы на производство и передачу тепловой энергии, местным исполнительным органом из бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для подготовки к отопительному сезону. Однако выделяемые средства покрывают текущие ремонты оборудования электростанции и тепловых сетей.

Для подготовки ТЭЦ-5 и тепловых сетей к отопительному сезону 2021-2022 гг. из местного и областного бюджетов было выделено 1,9 млрд тенге, из которых 1,2 млрд тенге - на приобретение угля, а на ремонт оборудования ТЭЦ-5 и тепловых сетей было выделено всего 757 млн тенге при необходимых 3 млрд 180 млн тенге.

Недостаточность финансирования ремонтов и модернизации тепловых сетей привела к увеличению износа тепловых сетей на 9% за последние 4 года, с 47% до 56%.

По итогам встречи глава ведомства озвучил ряд конкретных поручений по всем проблемным вопросам ТЭЦ-5 и особо обратил внимание руководителей ГКП "Кентау сервис" на необходимость обеспечения нормативным запасом топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона.

В целях стабильного теплоснабжения Кентау акимату города необходимо принять решение по перспективам развития теплоснабжения города", - заключил министр.

Ранее акиматом Кентау был предложен альтернативный вариант развития системы теплоснабжения города - путем перевода действующих потребителей с ТЭЦ на автономное отопление с установкой индивидуальных газовых котлов в многоэтажных жилых домах. Предварительная стоимость альтернативного проекта составляла 24,2 млрд тенге.