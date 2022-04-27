В Алматы в системе "Сергек" заработал новый функционал

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СТЕПНОГОРСК. 26 АПРЕЛЯ - 25 апреля состоялась рабочая поездка представителей Министерства энергетики РК в Степногорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе поездки представители Министерства энергетики и акимата Акмолинской области посетили Степногорскую ТЭЦ и ознакомились с текущим состоянием энергетического оборудования, был совершен обход станции. Были обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в том числе аварийных остановок котлов, риски своевременной качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Также в ходе поездки были рассмотрены проблемные вопросы по тепловым сетям при прохождении текущего отопительного сезона. Анализ жалоб жителей указывает на некачественное теплоснабжение многоквартирных жилых домов.

В целях улучшения теплоснабжения потребителей Степногорска была отмечена необходимость модернизации тепловых сетей и внутренних сетей многоквартирного жилого фонда города.

По итогам совещания было поручено подготовить предложения и планы по подготовке электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, которые в дальнейшем планируется рассмотреть на совещании с участием акимата Акмолинской области и других центральных государственных органов.

30 марта по фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка.