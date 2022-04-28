В Казахстане упростят выплату страховки при мелком ДТП

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Получить страховую выплату в случае мелкого ДТП станет гораздо проще в Казахстане. Новые поправки в закон о страховании рассматривают депутаты мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутат Дания Еспаева рассказала о нововведениях в сфере автострахования. Ожидается, что при мелком ДТП, где нет серьезного ущерба и пострадавших, участники отправляют заявку через мобильное приложение, и человек сразу получает страховую выплату. Без привлечения страховых инспекторов, полиции, оценщиков и суда, сообщает Liter.kz.
Инспектора страховой не надо приглашать, он получит сообщение в виде видеообращения. Это называется "европротокол", данная процедура уже применяется во всех страхах Европы. Наши соседи - Россия, Беларусь и Узбекистан - уже применяют данную систему", - сказала депутат в кулуарах мажилиса.
На вопрос о том, не привлечет ли эта опция мошенников, которые будут специально бить свои машины, Еспаева ответила оптимистично.
Я думаю, никто не заинтересован просто так стукнуть друг другу машины, учитывая, что европротокол предполагает сумму выплаты не более 100 МРП. Это чуть более 300 тысяч. Ну неужели кто-то ради 300 тысяч будет создавать аварийную ситуацию? Просто сегодня при мелком ДТП мы сами договариваемся, отдаем деньги, говорим "давайте не будем вызывать полицию, вот, братан, тебе деньги - разъезжаемся". Теперь это будут делать страховые компании", - добавила Еспаева.
Сообщается, что стоимость страхового полиса тоже будет варьироваться в зависимости от множества параметров: опыта и дисциплины водителя, количества и тяжести зафиксированных нарушений ДТП и локации клиента. В регионах, где совершается больше ДТП, стоимость страхового полиса будет выше.