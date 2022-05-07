Минкультуры и спорта намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет

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Ранее казахстанский спортсмен на соревнованиях по дзюдо на Сурдлимпийских играх в Бразилии выиграл золотую медаль. Однако позже экспертиза подтвердила, что он слышащий.
Сборная команда по сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов. Однако вопреки законодательству Республики Казахстан Национальный сурдлимпийский комитет Республики Казахстан со своей стороны заявил и повез ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин", - сообщили в Минкультуры.
По данным ведомства, "Еркебулан Канафин ранее не принимал участия в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями".
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом, и нарушил правила спортивной этики. При этом Министерством культуры и спорта при формировании списка национальной сборной команды в состав включен Айдос Тугельбаев, по итогам чемпионата он является чемпионом Республики Казахстан по сурдодзюдо в весовой категории до 81 кг", - уточнили в Минкультуры и спорта.