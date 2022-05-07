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Минкультуры и спорта намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет

06.05.2022, 09:40 15341
Минкультуры и спорта намерено подать иск в суд на Сурдлимпийский комитет
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан сообщило, что будет подан иск в судебные органы на Национальный сурдлимпийский комитет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее казахстанский спортсмен на соревнованиях по дзюдо на Сурдлимпийских играх в Бразилии выиграл золотую медаль. Однако позже экспертиза подтвердила, что он слышащий. 
 

Сборная команда по сурдлимпийским видам спорта участвует в Сурдлимпийских играх в Бразилии в составе 59 спортсменов. Однако вопреки законодательству Республики Казахстан Национальный сурдлимпийский комитет Республики Казахстан со своей стороны заявил и повез ряд спортсменов, одним из которых является Еркебулан Канафин", - сообщили в Минкультуры.

 
По данным ведомства, "Еркебулан Канафин ранее не принимал участия в официальных соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха, не является членом национальной сборной команды Республики Казахстан, не числится в спортивных организациях для лиц с ограниченными физическими возможностями".
 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан не имеет подтверждения результатов аудиограммы и в целом о состоянии здоровья данного спортсмена. Несмотря на это, Национальный сурдлимпийский комитет отправил Канафина Е. за свой счет, тем самым поставив под удар авторитет и имидж Казахстана перед мировым спортивным сообществом, и нарушил правила спортивной этики. При этом Министерством культуры и спорта при формировании списка национальной сборной команды в состав включен Айдос Тугельбаев, по итогам чемпионата он является чемпионом Республики Казахстан по сурдодзюдо в весовой категории до 81 кг", - уточнили в Минкультуры и спорта.

 

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Президент поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника Отечества

06.05.2022, 18:42 6796
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства в своем выступлении поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба Акорды.
 

30 лет назад указом Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева были созданы Вооруженные силы Казахстана, что стало важным шагом на пути укрепления нашей государственности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил, что с обретением суверенитета особое внимание уделялось формированию армии, обладающей сильным боевым потенциалом. Благодаря патриотично настроенным и профессиональным специалистам эта цель была успешно достигнута.
 

Актуальные вопросы в сфере обороны были своевременно решены. Неоценимый вклад в это дело внес первый министр обороны Казахстана, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Его богатый опыт помог заложить фундамент наших Вооруженных сил. Сегодня военная школа "Жас Ұлан" и Военный институт сухопутных войск носят имя Сагадата Нурмагамбетова", - сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что наша доблестная армия защищает нашу независимость и является надежным оплотом Нового Казахстана, а наши мужественные воины надежно стоят на страже безопасности страны.
 

Они с честью продолжают славный путь своих предков-батыров. Для казахов Родина и мужество - это равноценные понятия. Отвага у нас в крови. Как сказал Казыбек би, "чтобы враг не коснулся нашей земли, мы берем в руки копье". Воины Великой степи всегда умели защищать Родину своим острым копьем и сильной рукой. Они оставили своим потомкам необъятные земли от Алтая до Атырау. Мы сделаем все, чтобы оставаться верными заветам предков и сохранять целостность и спокойствие нашей страны. Это священный долг каждого гражданина Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент указал на то, что военная доктрина нашей страны исключительно оборонительная и в вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша внешняя политика имеет конструктивный, сбалансированный характер. Она нацелена на защиту национальных интересов, мы выстраиваем дружественные отношения со всеми государствами.
 

Но в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает для нас особое значение. Важным приоритетом для Казахстана выступает также наращивание международного сотрудничества в военно-технической сфере. Благодаря своей миротворческой деятельности казахстанская армия заслужила признание на международном уровне. В 90-е годы прошлого века мы впервые отправили миротворцев в Таджикистан. Казахстанские военные успешно проходили службу в рамках миссий ООН и ОБСЕ. Сегодня наш миротворческий контингент присутствует в Ливане и Западной Сахаре", - подчеркнул глава государства.

 
Президент заявил, что все это укрепляет авторитет Казахстана как надежного международного партнера, способного внести значительный вклад в сохранение мира и стабильности. Наряду с этим большое значение Казахстан придает обеспечению Вооруженных сил высокотехнологичным вооружением и техникой. Мы закупаем и выпускаем на отечественных предприятиях образцы оружия, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях.
 

Сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. В то же время новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших Вооруженных сил. Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны. Учитывая опыт последних событий в мире, мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику боевых действий. Личный состав повышает боеготовность, проводит масштабные учения. Выстроена современная система подготовки будущих офицеров", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент остановился и на вопросах совершенствования военного образования. По его словам, наши юноши и девушки будут обучаться делу защиты страны в республиканских военных школах, а в стране созданы передовые военно-учебные заведения.
 

Ведущий Национальный университет обороны стал крупным научно-исследовательским центром в сфере безопасности. Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. Им предоставляются жилье, другие льготы и достойная заработная плата. Для молодых людей исполнение воинского долга и служба в Вооруженных силах на контрактной основе - это почетная обязанность. Действительно, армия - это не просто школа жизни. Наряду с этим она открывает дорогу в будущее целеустремленным и патриотичным молодым людям. Поэтому на руководящий состав возлагается большая ответственность. Ваша добросовестная служба Отечеству является примером для молодежи", - сказал президент.

 
По словам Касым-Жомарта Токаева, празднование Дня защитника Отечества в преддверии Дня Великой Победы имеет глубоко символическое значение. Он также напомнил, что Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества. В годы войны наш народ продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и решительность.
 

Большую роль в обеспечении армии оружием и в приближении Дня Победы сыграли построенные в годы войны в нашей стране заводы и передислоцированные предприятия. Более 500 призванных из Казахстана фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленную отвагу в боях против фашистских оккупантов. Героически сражались на полях войны и наши девушки. Имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой навсегда останутся в памяти нашего народа. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения Хиуаз Доспановой. Она совершила более 300 боевых вылетов. После обретения Независимости ей было присвоено звание Халық Қаһарманы. Однако подвиги многих наших соотечественников не оценены и по сей день. В этой связи считаю нашим священным долгом восстановление исторической справедливости", - сказал президент.

 
Глава государства сообщил, что подписал указ о присвоении звания Халық Қаһарманы прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.
 

Присвоение заслуженного звания этим героям означает торжество исторической справедливости. Мы преклоняем перед ними головы. Наш священный долг - быть верными подвигам фронтовиков и тружеников тыла. Их жизненный путь - пример для подрастающего поколения", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 
В заключение президент поздравил всех собравшихся с Днем защитника Отечества и Днем Победы.
 
Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов казахстанским военнослужащим.
 

В Алматы рынки и магазины проверят на предмет соблюдения допустимой надбавки на продукты

06.05.2022, 18:23 7581
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Продовольственные рынки и магазины "у дома" проверят на предмет соблюдения допустимой 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В состав выездной комиссии войдут представители районных акиматов, управления предпринимательства и инвестиций, департаментов торговли, государственных доходов, санитарно-эпидемиологического контроля, Агентства по защите и развитию конкуренции, ЧС по согласованию с прокуратурой Алматы. Рейдовыми мероприятиями охватят 26 универсальных рынков и 3600 магазинов "у дома" в Алматы. 
 
В ходе проверки предпринимателей уведомят об ответственности за превышение цен на СЗПТ более 15% от закупочной цены и превышение предельно допустимых розничных цен (по мере их установления). В случае выявления нарушений будут приниматься меры согласно статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК. Так, за превышение торговой надбавки в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение, за повторное нарушение - штраф в размере от 10 до 300 МРП (от 30 630 до 918 900 тенге). За первичное превышение предельной установленной цены - штраф в размере 100 МРП (306 300 тенге), за повторное - штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге).
 
В целях соблюдения действующего торгового законодательства предпринимателям будет предложен альтернативный вариант - прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам, напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей РК. Данная мера практикуется в Алматы с начала года: на сегодня поставками охвачено более 1 тысячи магазинов "у дома", отгружено около 1,5 тысячи тонн продукции по 8 наименованиям СЗПТ (яйца, сахар, рис, мука, подсолнечное масло, гречка, рожки, соль).
 
Рекомендованные цены в Алматы до 31 мая 2022 года:
 
  • Мука пшеничная первого сорта - 230 тенге
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) - 100 тенге
  • Рожки (весовые) - 230 тенге
  • Крупа гречневая (ядрица, весовая) - 450 тенге
  • Рис шлифованный (круглозерный, весовой) - 280 тенге
  • Картофель - 200 тенге
  • Морковь столовая - 220 тенге
  • Лук репчатый -130 тенге
  • Капуста белокочанная - 250 тенге
  • Сахар белый (сахар-песок) - 460 тенге
  • Масло подсолнечное - 840 тенге
  • Говядина (лопаточно-грудная часть с костями) - 2350 тенге
  • Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) - 1150 тенге
  • Молоко (2,5% жирности в мягкой упаковке) - 330 тенге 
  • Кефир (2,5% жирности в мягкой упаковке) - 385 тенге 
  • Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров) - 3350 тенге 
  • Яйцо куриное (I категория) - 460 тенге
  • Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра") - 65 тенге
  • Творог (5-9% жирности) - 1950 тенге
 

В Казахстане пройдут внеплановые проверки ТЭЦ

06.05.2022, 17:27 9051
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Петропавловскую ТЭЦ-2, на которой 20 марта произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы № 1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Член совета директоров АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" Сергей Кан и и.о. гендиректора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Андрей Калиничев проинформировали о текущем состоянии предприятия, планах проведения восстановительных работ. Глава правительства поручил провести тщательное техническое обследование всего оборудования и своевременно завершить ремонтные работы. При этом необходимо обеспечить жителей горячим водоснабжением в летний период и в установленные сроки начать новый отопительный сезон, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 

Важно в намеченные графиком сроки выполнить все работы качественно, без задержек. Руководству компании нужно изыскать все необходимые средства", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Также Министерству энергетики поручено обеспечить проведение внеплановых проверок на теплоэлектроцентралях и гидроэлектростанциях республики на предмет их технического состояния и готовности к несению максимальных нагрузок в предстоящем отопительном сезоне. 
 
В ходе поездки Алихан Смаилов также посетил Петропавловский электротехнический завод, который занимается производством трансформаторов различной мощности и шкафных конструкций. 
 

Запуск электротехнического завода в области - это пример действенного механизма по созданию новых предприятий с эффективным вложением инвестиций в имеющуюся простаивающую инфраструктуру. Реализация проекта должна оказать положительное влияние на отрасль машиностроения региона, увеличить объем несырьевого экспорта, что в целом обеспечит рост обрабатывающей промышленности", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством финансов выделить средства на увеличение уставного капитала СПК "Солтустік" для создания новых производственных площадок на базе простаивающих объектов (зданий и сооружений) в Петропавловске. 
 
Затем Алихан Смаилов посетил строительную площадку нового учебно-лабораторного корпуса СКУ имени М. Козыбаева, который планируется сдать в эксплуатацию в этом году.
 

Главой государства поручено открыть в Казахстане филиалы авторитетных зарубежных вузов. Открытие на базе СКУ имени М. Козыбаева филиала Университета Аризоны - один из первых таких проектов. Для подготовки специалистов международного уровня в сфере инженерных и агротехнических наук для нужд региона правительство выделило 1500 грантов", - сказал он. 

 
Алихан Смаилов поручил завершить строительство нового учебно-лабораторного корпуса и двух студенческих общежитий по 600 мест в установленные строки. 
 
Премьер-министр РК также ознакомился с ходом строительства семи новых многоквартирных домов по улице Ш. Уалиханова в Петропавловске. Общее количество квартир по проекту - 684. 
 

Ежегодно мы видим, что темпы строительства значительно увеличиваются. В рамках программы "Нурлы жер" правительством выделяются немалые бюджетные средства на новое жилье и инженерные сети. В этой связи необходимо следить за обеспечением высокого качества работ по всем проектам", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Еще одним пунктом рабочей поездки стало посещение строящейся бумажной фабрики ТОО "РимКазАгро".
 
Проектная мощность предприятия - 5 тысяч тонн продукции в год, что должно обеспечить 16-процентное импортозамещение по республике. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. 
 
Премьер-министр отметил, что в рамках поставленных президентом РК задач по развитию "экономики простых вещей" необходимо создавать производства широкой номенклатуры товаров народного потребления. 
 

Уверен, что реализация проекта по выпуску бумажной продукции даст мультипликативный эффект в социально-экономическом развитии региона", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 

Президент вручил госнаграды военнослужащим

06.05.2022, 14:15 12351
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов казахстанским военнослужащим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности нашей страны, сообщает Акорда
 
Президент подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом государственности.
 
Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, при этом подвиги многих наших фронтовиков не были оценены по разным причинам.
 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал присутствовавшим на мероприятии офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков - Тулеугали Абдыбекова, Александра Несмиянова и Ибраима Сулейменова, - которые посмертно были удостоены высшей степени отличия - звания Халык Кахарманы.

Мы и впредь будем возвращать имена наших героев и славить их. Их подвиги никогда не будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для их потомков", - подчеркнул глава государства.


 
С полным списком офицеров, которым глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.
 

Смаилов встретился с аграриями СКО

06.05.2022, 14:05 12956
Смаилов встретился с аграриями СКО
Фото: Telegram/KZgovernment
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ознакомится с ходом строительства социальных и производственных объектов, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из первых пунктов рабочей поездки стало посещение ТОО "Петерфельд Агро" в Кызылжарском районе, где Алихан Смаилов ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Премьер-министр отметил, что Северный Казахстан - один из главных зерносеющих регионов страны, являющийся еще и лидером диверсификации. Посевные площади масличных культур здесь достигли почти 1 млн гектаров, это самый высокий показатель по стране", - сообщает Telegram-канал правительства РК. 


Глава правительства также посетил новую молочную ферму предприятия, которая является одной 22 современных ферм, запущенных в СКО. За 5 лет рост производства молока в организованных хозяйствах области составил 30%, доля переработки молока выросла с 40% до 55%. До конца года ожидается открытие еще восьми молочных комплексов. 
 
На предприятии Смаилов встретился с руководителями местных крестьянских хозяйств и обсудил с ними вопросы налогообложения, субсидирования, подготовки кадров, поставки удобрений и закупочных цен на выпускаемую сельхозпродукцию для внутреннего рынка.
 

Что касается субсидирования, то здесь первоочередная задача - повысить производительность, чтобы каждый тенге, выделенный из республиканского бюджета, был направлен на стимулирование производительности. При этом мы даем право местным исполнительным органам давать иные виды субсидий в зависимости от специфики региона и ситуации. В любом случае новые подходы субсидирования будут приняты вместе с вами - сельхозтоваропроизводителями", - отметил Смаилов.

 
Он также ответил на поднимаемые аграриями вопросы, поручив соответствующим госорганам держать их на контроле.
 

О порядке проведения референдума по поправкам в Конституцию рассказали в ЦИК

06.05.2022, 13:51 13556
О порядке проведения референдума по поправкам в Конституцию рассказали в ЦИК
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдет в Казахстане 5 июня. О порядке и условиях его проведения рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подготовку и проведение референдума осуществляют Центризбирком, а также территориальные и участковые избирательные комиссии, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
 
Согласно календарному плану:
 
Составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о месте нахождения и времени работы комиссий должны быть опубликованы в средствах массовой информации не позднее 15 мая 2022 года (не позднее чем через десять дней после назначения референдума).
 
Сообщения о границах участков референдума должны быть опубликованы в средствах массовой информации не позднее 15 мая 2022 года (не позднее чем через десять дней после назначения референдума).
 
Агитация начинается после назначения референдума и завершается в 00.00 часов 4 июня 2022 года (агитация запрещается в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума).
 
Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту - не позднее 15 мая 2022 года (за двадцать дней до начала голосования).
 
О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан - не позднее 25 мая 2022 года (не менее чем за десять дней до дня голосования).
 
Голосование пройдет 5 июня с 07.00 до 20.00. Его итоги подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Центральной комиссии референдума и утверждаются постановлением.
 
На референдуме могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, которые аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел. Для этого в МИДе открыт штаб по вопросам международного наблюдения.
 
Организация и проведение референдума осуществляется открыто и гласно. 
 
Второе заседание Центральной комиссии референдума состоится 6 мая в 15.00 часов.
 
 

Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

06.05.2022, 12:28 15356
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно указу, опубликованному на сайте Акорды, воинское звание генерал-полковник присвоено Жаксылыкову Руслану Фатиховичу.
 
Классный чин государственный советник юстиции 1-го класса - Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу.
 
Воинское звание генерал-лейтенант - Изтлеуову Серику Бахытжановичу и Ильину Юрию Викторовичу.
 
Воинское звание генерал-лейтенант авиации - Карбенову Нурлану Жанайдаровичу.
 
Специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности - Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу.
 
Специальное звание генерал-лейтенант полиции - Кожаеву Марату Шадетхановичу.
 
Воинское звание генерал-майор - Воронкину Константину Юрьевичу, Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы, Жусупову Сакену Саутбайулы, Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу, Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу, Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу, Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу.
 
Воинское звание генерал-майор авиации - Кунурову Руслану Зарлыковичу и Топаеву Нурболату Еркебаевичу.
 
Специальное звание генерал-майор национальной безопасности - Абдильманову Марату Мейрхановичу, Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу, Жунусову Танату Рымбековичу и Неталиеву Рустему Бикетовичу.
 
Специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан - Аринову Чингису Сайрановичу, Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу, Исабекову Сакену Саиновичу.
 
Специальное звание генерал-майор полиции - Адилову Санжару Аскеновичу, Арыстанову Атыгаю Газымбековичу, Султан Бекторе Женісбайулы, Таеву Думану Ашкеновичу, Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу. 
 
Классный чин государственный советник юстиции 3-го класса - Абаеву Ерлану Масгутовичу, Алиханову Марату Тлеукабыловичу, Дауешов Халидулла Зиноллаулы, Ожарову Ризабеку Каримовичу, Умиралиеву Жандосу Жанибековичу.
 
Высший квалификационный класс 3-й категории - Ахметову Мурату Джамбуловичу, Елемесову Женису Фарахатулы, Ергарину Даурену Тлековичу, Жумагали Асхат Жумагалиулы, Малахову Дмитрию Михайловичу, Раисову Улану Ермухановичу, Утееву Шаттику Тынымбаевичу, Шакенову Денису Владимировичу, Элиманову Жанату Калдыбековичу.
 

Лама Шариф получил выговор от Токаева за предложение вернуть столице прежнее название

06.05.2022, 11:18 16536
Лама Шариф получил выговор от Токаева за предложение вернуть столице прежнее название
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу Республики Казахстан в Египте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", - информирует Telegram-канал "Борт№1".


Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих", - говорится в кодексе


Ранее СМИ сообщали, что Кайрат Лама Шариф на своей странице в соцсетях предложил избавиться от спорных названий времен СССР, назвать республику Казахским государством, вернуть Нур-Султану прежнее название Астана, а также заменить ряд русских наименований городов на казахские. Через некоторые время посты исчезли. 

 

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