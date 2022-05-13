Кадровые перестановки произошли в Минфине

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Алматы разработан план модернизации арычной сети и водохозяйственных объектов, направленный на предотвращение подтоплений в городе в период выпадения осадков, передает KSAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на акимат города.
Напомним, вчера из-за сильного ливня в городе затопило
улицы, жилые дома, подземные переходы, стоянки и даже автобусы.
В этом году разработан проект по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км (западная часть - Алатауский, Наурызбайский, Ауэзовский районы, центральная часть - Жетысуский, Бостандыкский, Алмалинский районы, восточная часть - Медеуский, Турксибский районы)", - сообщили в горакимате.
В проекте предусмотрена реконструкция существующих арычных сетей, точечное строительство новых арыков, но не предусмотрено использование этих сетей для осуществления полива зеленых насаждений, не учтено водоотведение дождевых и талых вод в существующие коллекторы, что приведет к подтоплению отдельных участков.
В связи с этим будет проведена корректировка проекта с учетом реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности и организации соединения в единую сеть без приостановления строительных работ. Это позволит избежать подтоплений и организовать полив зеленых насаждений", - подчеркнули в горадминистрации.
В настоящее время в районе пересечения проспекта Улугбека и улицы Саина ведутся работы по экстренному подключению арычной сети к существующему коллектору, что поможет разгрузить арычные сети и уменьшить поток воды, уходящий в нижние части города. Работы по модернизации арычной сети также ведутся на регулярно подтапливаемых участках улиц Толе би, Яссауи, Момышулы, проспекта Райымбека.
Анализ технического состояния водохозяйственных объектов выявил 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках. Также была установлена необходимость проведения реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности и соединения их в единую сеть", - сообщили в акимате.
Сейчас для отвода дождевых и талых вод на территории города имеются 16 коллекторов, однако большинство из них являются бесхозными и не обслуживаются, заилены и забиты мусором либо имеют разрушения. Из общего количества коллекторов 12 не соединены с арычными сетями. Лишь 4 коллектора, построенные с 2013 по 2018 год в Алатауском районе, соединены с арычными сетями и функционируют.