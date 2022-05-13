Поправки в Конституцию значительно улучшат социально-экономическое положение Алматы

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Предстоящие поправки в Конституцию страны значительно улучшат социально-экономическое положение Алматы. Об этом на встрече с коллективом городской поликлиники № 16 рассказали мажилисмены от партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На вопросы работников поликлиники, касающиеся конституционных реформ, дала развернутые разъяснения депутат мажилиса РК Айгуль Куспан и отметила важность предстоящего события для будущего всей страны.

Безусловно, это судьбоносный момент для конституционных реформ. Внесение поправок поможет сформировать оптимальный баланс отношений между ветвями власти и усилить защиту конституционных прав граждан", - отметила Куспан.

По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, будет также усилена роль маслихатов и повышена их ответственность в решении местных проблем.

В свою очередь депутат мажилиса РК Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что учреждения образования и здравоохранения смогут решать накопившиеся вопросы, связанные с улучшением материально-технической базы и общего состояния зданий своих организаций.

Меня радует, что расширяется компетенция мажилиса, усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Ранее было сказано, что Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой будет дважды в год отчитываться перед депутатами мажилиса. И сейчас мы будем иметь полномочия заслушивать отчеты и задавать все вопросы", - подчеркнула депутат Сулейменова.

Напомним, при Алматинском городском филиале партии AMANAT создан штаб, в задачи которого входит доступное и оперативное разъяснение предстоящего референдума. Штабом запланировано проведение около 200 встреч во всех районах мегаполиса.