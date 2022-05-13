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Поправки в Конституцию значительно улучшат социально-экономическое положение Алматы

12.05.2022, 21:16 6091
Фото: пресс-служба партии AMANAT
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Предстоящие поправки в Конституцию страны значительно улучшат социально-экономическое положение Алматы. Об этом на встрече с коллективом городской поликлиники № 16 рассказали мажилисмены от партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На вопросы работников поликлиники, касающиеся конституционных реформ, дала развернутые разъяснения депутат мажилиса РК Айгуль Куспан и отметила важность предстоящего события для будущего всей страны. 
 

Безусловно, это судьбоносный момент для конституционных реформ. Внесение поправок поможет сформировать оптимальный баланс отношений между ветвями власти и усилить защиту конституционных прав граждан", - отметила Куспан.

 
По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, будет также усилена роль маслихатов и повышена их ответственность в решении местных проблем.
 
В свою очередь депутат мажилиса РК Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что учреждения образования и здравоохранения смогут решать накопившиеся вопросы, связанные с улучшением материально-технической базы и общего состояния зданий своих организаций. 
 

Меня радует, что расширяется компетенция мажилиса, усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Ранее было сказано, что Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой будет дважды в год отчитываться перед депутатами мажилиса. И сейчас мы будем иметь полномочия заслушивать отчеты и задавать все вопросы", - подчеркнула депутат Сулейменова.

 
Напомним, при Алматинском городском филиале партии AMANAT создан штаб, в задачи которого входит доступное и оперативное разъяснение предстоящего референдума. Штабом запланировано проведение около 200 встреч во всех районах мегаполиса.
 

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Президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге

12.05.2022, 21:26 5626
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменения в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2022 - 2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон предусматривает увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. 
 
Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений президента. 
 
Целевые показатели Нацфонда сохраняются в пределах фискальных ограничений. 
 
Напомним, для реализации поручений президента дополнительно выделят 1,8 трлн тенге.
 

Члены партии AMANAT: референдум станет новым общественным договором

12.05.2022, 21:03 6496
Фото: пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Депутаты мажилиса - члены фракции AMANAT и эксперты в ходе брифинга в пресс-центре партии рассказали, для чего гражданам Казахстана нужен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Член фракции Саясат Нурбек сделал акцент на важности информационно-разъяснительной работы среди населения, поскольку главная цель референдума - усиление роли граждан в процессе управления государством, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 
В свою очередь председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов отметил новую возможность для граждан напрямую обращаться в Конституционный суд, что позволит им участвовать в разрешении законодательных противоречий и защищать свои интересы.
 

Кадровые перестановки произошли в Минфине

12.05.2022, 20:50 6876
Кадровые перестановки произошли в Минфине
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Бахтияр Кожахметов освобожден от должности вице-министра финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в Караганде.
 
Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.
 
Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.
 
В разные годы работал в АО "НИТ", АО "НИХ "Зерде", Министерстве транспорта и коммуникаций РК.
 
С 2016 по 2017 годы - заместитель председателя АО "Национальные информационные технологии".
 
С 2017 по 2019 годы - управляющий директор НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
 
С 2020 по 2021 годы - заместитель председателя - член правления АО "НИХ "Зерде". 
 
С февраля 2021 года являлся вице-министром финансов РК.
 

Освобожден от должности вице-министр юстиции РК

12.05.2022, 20:44 7296
Освобожден от должности вице-министр юстиции РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Азамат Амиргалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в Алматы. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, Инновационный Евразийский университет и Международную школу бизнеса МВА.
 
С 1998 по 2006 годы работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан.
 
С 2006 по 2009 годы - заместитель заведующего отделом законодательства мажилиса РК.
 
С 2009 по 2011 годы - корпоративный секретарь АО "Альянс Банк".
 
С 2011 по 2019 годы - временно исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата управления делами президента РК.
 
С 2019 по 2020 годы - ответственный секретарь Министерства юстиции РК.
 
С октября 2020 года являлся вице-министром юстиции РК.
 

Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов - АФМ

12.05.2022, 18:22 8406
Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов - АФМ
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Агентство по финансовому мониторингу проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате проведенной комплексной работы в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения. На сегодня по всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге", - сообщили в пресс-служба ведомства.

 
Так, в Атырауской области расследуются дела по факту хищения при осуществлении ремонтных работ теплосетей, систем водоснабжения и канализационных труб, а также завышения тарифов в городе Кульсары и поселке Жана Каратон.
 

По результатам работы территориального департамента АФМ двумя монополистами в указанных населенных пунктах пересмотрен тариф в сторону снижения", - сообщили в агентстве. 

 
Для оптовых потребителей газа в Атырау тариф снижен с 17 тысяч тенге до 0 тенге до конца текущего года, возмещен ущерб на 2,5 млрд тенге. Для простых потребителей воды в Кульсары и поселке Жана Каратон тариф снижен от 30% до 40%.
 
В Акмолинской области расследуется дело в отношении энергоснабжающей компании по факту осуществления безлицензионной деятельности.
 

Из тарифа указанной организации исключен необоснованный сбор. Это позволило ежемесячно сэкономить каждому абоненту до 2,5 тысячи тенге", - рассказали в АФМ. 

 
В этой же области выявлен факт необоснованного завышения тарифа со стороны монополиста за предоставление железнодорожного подъездного пути. Общая сумма незаконного сбора от предпринимателей составила 232 млн тенге. Начато досудебное расследование, в рамках которого будет решен вопрос о снижении соответствующего тарифа.
 
Аналогичные нарушения выявлены в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Во всех случаях введены сниженные тарифы или произведен их перерасчет.
 

Члены партии AMANAT встретились с представителями интеллигенции в поддержку проведения референдума

12.05.2022, 17:38 9036
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В столице в стенах Национальной академической библиотеки прошла встреча членов республиканского штаба партии AMANAT с представителями интеллигенции в поддержку проведения референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе мероприятия секретарь партии АМАNАТ Даулет Карибек отметил, что грядущий референдум является новым этапом в развитии страны.
 

До начала референдума по поправкам в Конституцию осталось меньше месяца. За это время партия намерена провести масштабную разъяснительную работу, чтобы донести до населения всю пользу от внесения изменений в Основной закон страны. В республиканский штаб партии входят более 200 человек, а в региональные - порядка 5 тысяч членов. Будут проводиться встречи с активистами, общественными деятелями, аксакалами, интеллигенцией во всех регионах. Призываем всех поддержать идею референдума", - сказал Даулет Карибек. 

 
В свою очередь депутат сената парламента Айгуль Капбарова высказалась по поводу возможностей, которые откроются перед местными исполнительными органами после принятия поправок.
 

Реформы дадут шанс акимам принимать самостоятельные решения. Как мы знаем, зачастую у акимов областей и районов ограниченные возможности. Многие решения приходится согласовывать с центром, что замедляет работу и снижает ее эффективность. К тому же у каждого района, у каждой области есть свои особенности, и кто, как не местные акимы, хорошо их знают", - подчеркнула она.

 
Декан факультета журналистики и политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Кайрат Сак отметил, что референдум является фундаментом для будущих поколений.
 

В социальных сетях некоторые не верят в то, что референдум будет проводиться честно и в открытой форме. Но хочу сказать, что когда-то мы мечтали о подобных политических реформах, а сейчас Глава государства их реализует. И мы, как патриоты, должны воспользоваться этим шансом. Это наша общая историческая миссия. Мы в ответе перед будущими поколениями", - сказал он.

 
Также своим мнением поделились председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, депутат сената парламента Нурторе Жусип, поэт Сураган Рахметулы и другие. 
 

В Алматы модернизируют арычную сеть

12.05.2022, 17:05 9841
В Алматы модернизируют арычную сеть
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Алматы разработан план модернизации арычной сети и водохозяйственных объектов, направленный на предотвращение подтоплений в городе в период выпадения осадков, передает KSAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на акимат города. 
 
Напомним, вчера из-за сильного ливня в городе затопило улицы, жилые дома, подземные переходы, стоянки и даже автобусы. 
 

В этом году разработан проект по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км (западная часть - Алатауский, Наурызбайский, Ауэзовский районы, центральная часть - Жетысуский, Бостандыкский, Алмалинский районы, восточная часть - Медеуский, Турксибский районы)", - сообщили в горакимате. 

 
В проекте предусмотрена реконструкция существующих арычных сетей, точечное строительство новых арыков, но не предусмотрено использование этих сетей для осуществления полива зеленых насаждений, не учтено водоотведение дождевых и талых вод в существующие коллекторы, что приведет к подтоплению отдельных участков. 
 

В связи с этим будет проведена корректировка проекта с учетом реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности и организации соединения в единую сеть без приостановления строительных работ. Это позволит избежать подтоплений и организовать полив зеленых насаждений", - подчеркнули в горадминистрации. 

 
В настоящее время в районе пересечения проспекта Улугбека и улицы Саина ведутся работы по экстренному подключению арычной сети к существующему коллектору, что поможет разгрузить арычные сети и уменьшить поток воды, уходящий в нижние части города. Работы по модернизации арычной сети также ведутся на регулярно подтапливаемых участках улиц Толе би, Яссауи, Момышулы, проспекта Райымбека.
 

Анализ технического состояния водохозяйственных объектов выявил 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках. Также была установлена необходимость проведения реконструкции существующих арычных сетей и коллекторов с увеличением их пропускной способности и соединения их в единую сеть", - сообщили в акимате. 

 
Сейчас для отвода дождевых и талых вод на территории города имеются 16 коллекторов, однако большинство из них являются бесхозными и не обслуживаются, заилены и забиты мусором либо имеют разрушения. Из общего количества коллекторов 12 не соединены с арычными сетями. Лишь 4 коллектора, построенные с 2013 по 2018 год в Алатауском районе, соединены с арычными сетями и функционируют.
 

Заместитель премьер-министра РК прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста

12.05.2022, 12:54 10451
Заместитель премьер-министра РК прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос (снижения пенсионного возраста. - Прим. редакции) будет обсуждаться, но он непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении, и эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня этот вопрос поднимают и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать", - цитирует Тугжанова Zakon.kz.

 
Вице-премьер отметил, что Социальный кодекс планируют принять к концу года. 
 

Несколько обсуждений будут. Что касается женщин, сегодня фактически средний пенсионный возраст - на уровне 60-61 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - цитирует Тугжанова Inform.kz

 
В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Так, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они выходят на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев. Для реализации изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет - с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года. 
 
Накануне депутат мажилиса Ерлан Смайлов предложил снизить пенсионный возраст работникам вредных и опасных производств с учетом подземного и горячего стажа или фиксировано до 55 лет.
 

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