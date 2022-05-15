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Казахстанские военнослужащие принимают участие в военном учении в Турции

14.05.2022, 19:51 10771
ИЗМИР. 14 МАЯ - В турецком Измире на межвидовом полигоне "Доганбей" проходит многонациональное боевое учение "Эфес-2022", в котором задействованы воины Вооруженных сил Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
Учение нацелено на повышение уровня воинского мастерства и боевых навыков, а также совершенствование боевой подготовки подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск.
 
По данным Минобороны, первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в форме практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях. 
 
В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня текущего года, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта. 
 
В этом году в учении "Эфес-2022" участвуют военнослужащие порядка 40 стран.
 
Следует отметить, что в соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева 19 января 2022 года в структуре Вооруженных сил Казахстана создано командование Сил специальных операций.
 
Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.
 
Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям, отметили в ведомстве.
 

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В 2022 году на развитие Актюбинской области будет направлено более 150 млрд тенге

14.05.2022, 11:15 15316
АКТОБЕ. 14 МАЯ - Находясь с рабочей поездкой в Актюбинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр РК отметил, что Актюбинская область является одним из важнейших промышленных и аграрных регионов страны, где активно развиваются нефтепереработка, строительство и производство продуктов питания.
 

В 2022 году с учетом уточнения республиканского бюджета на развитие региона будет направлено более 150 млрд тенге. Данные средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорог, развитие газотранспортной системы, жилищное строительство, мероприятия в сфере ЖКХ и коммунального хозяйства, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса, а также обеспечение продуктивной занятости местных жителей", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Переходя к следующей теме, премьер-министр отметил, что для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты необходимо вести планомерную работу по предотвращению дефицита продовольствия и контролю за торговой надбавкой.
 
Кроме того, акимат области должен своевременно заключать прямые договоры с фермерами южных регионов страны и ближнего зарубежья на поставку раннеспелых овощей, активно использовать механизм "оборотная схема" при работе с торговыми сетями и на системной основе заключать форвардные договоры на поставку сельхозпродукции в целом.
 

Еще одним актуальным вопросом является диверсификация экономики региона. В текущем году в области планируется реализовать 30 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге, благодаря чему появятся новые производственные мощности и будут созданы постоянные рабочие места. Эту работу следует продолжить", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр также дал поручения рассмотреть вопрос финансирования строительства третьей нитки магистрального газопровода в Актобе; повышения заработной платы работников нефтяной отрасли; провести работу по включению проекта "Реконструкция канализационных систем Актобе" в перечень приоритетных с проработкой соответствующего финансирования; обеспечить качественную реализацию комплексного плана развития региона и запланированных инвестиционных проектов.
 

Перед руководством области стоят большие задачи, реализация которых придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона и будет способствовать повышению уровня жизни местного населения в целом", - заключил глава правительства.

 

Представители Минэнерго РК посетили электростанции Павлодара

13.05.2022, 21:24 23036
Представители Минэнерго РК посетили электростанции Павлодара
Фото: Минэнерго РК
ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - 13 мая представители Министерства энергетики РК совместно с акиматом Павлодарской области посетили электростанции Павлодара: Павлодарскую ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана", ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Павлодарская ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" входит в состав ERG ("Евразийская Группа"), введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная электрическая мощность станции - 350 МВт, тепловая мощность - 1182 Гкал/ч, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
Две теплоэлектроцентрали АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" входят в группу АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация":
 
  • ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная электрическая мощность станции - 110 МВт, тепловая мощность - 332 Гкал/ч; 
  • ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная электрическая мощность станции - 555 МВт, тепловая мощность - 1154 Гкал/ч.
 
Техническое состояние этих электростанций характеризуется высоким износом. ЦАЭК в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на ремонтные работы выделил на ТЭЦ-2 - 2 млрд 89 млн тенге, на ТЭЦ-3 - 2 млрд 88 млн тенге. На ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстан" ERG выделила - 2 млрд 271 млн тенге.
 
В ходе посещения объектов проинспектировано строительство новой дымовой трубы взамен старой на ТЭЦ-3 на сумму 2 млрд 134 млн тенге. Высота строящейся трубы составит всего 180 метров.
 
Как рассказали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу и поэтапно вывести старую трубу из эксплуатации.
 
После обхода объектов состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства энергетики РК, акимата Павлодарской области и руководителей станции.
 
В ходе совещания было отмечено, что ключевой проблемой качественного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, а также недостаточность выделяемых объемов финансирования для эксплуатации и обновления магистральных и квартальных тепловых сетей.
 
Акиматом Павлодарской области был отмечен растущий дефицит тепла в южной части города и необходимость расширения ТЭЦ-1 для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок.
 
Руководство электростанций было информировано о принимаемых мерах по внедрению автоматической системы мониторинга выбросов вредных веществ и новых технологий очистки дымовых газов в соответствии с экологическим законодательством. Также на совещании была подчеркнута важность увеличения выделяемых средств, необходимых для проведения текущих ремонтов и повышения оплаты труда работникам.
 
Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном общем контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
 

Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

13.05.2022, 20:35 23546
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования наследному принцу Эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Шейх Халифа посвятил свою жизнь защите интересов Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечению благополучия народа страны, поддержанию мира и стабильности в регионе. Его инициативы и достижения получили широкое признание международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить шейха Халифу как мудрого правителя, авторитетного политика мирового уровня, выдающегося государственного деятеля, историческую личность, внесшую большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашим семьям, а также Вашим соотечественникам", - говорится в телеграммах, опубликованных пресс-служба Акорды. 

Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет.
 

Алихан Смаилов поставил перед руководством Мангистауской области ряд задач

13.05.2022, 20:14 24041
Алихан Смаилов поставил перед руководством Мангистауской области ряд задач
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АКТАУ. 13 МАЯ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая совещание, Алихан Смаилов отметил, что Мангистау вносит значительный вклад в развитие национальной экономики и страны в целом. В области динамично развиваются обрабатывающая промышленность, нефтесервис, строительная индустрия, транспортная отрасль, логистика и туризм, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Заслушав выступающих, глава правительства подчеркнул, что в рамках комплексного плана развития области до 2025 года, принятого по поручению главы государства, будут реализованы важные проекты, которые позволят наладить выпуск новых видов продукции, создать рабочие места и в целом повысить уровень жизни населения.
 

Необходимо обеспечить качественную реализацию запланированных проектов и придать импульс дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Это одна из главных задач акимата области. Со стороны правительства оказывается необходимая поддержка", - сказал премьер-министр.

 
Алихан Смаилов отметил, что в рамках средств, выделенных в этом году из республиканского бюджета на развитие региона, планируется строительство новых школ и многоквартирных домов, модернизация и ремонт автодорог, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, а также сфер здравоохранения и образования.
 
Кроме того, средства будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса и обеспечение продуктивной занятости.
 
В качестве важной задачи, стоящей перед руководством области, глава правительства назвал сдерживание роста цен на продовольствие.
 

В области с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 16%. В этой связи важно в полной мере использовать все имеющиеся инструменты для недопущения необоснованного роста цен", - подчеркнул премьер-министр. 

 
Алихан Смаилов добавил, что акимату области следует усилить контроль за торговой надбавкой, а также заключать прямые договоры на поставку раннеспелых овощей из южных регионов и приграничных государств, усилить реализацию механизма оборотной схемы и увеличить финансирование форвардных закупок.
 
Проблема безработицы в регионе, по мнению главы правительства, является актуальным вопросом, для решения которого требуется привлечение инвестиций. Так, в этом году планируется запустить 21 инвестиционный проект с созданием свыше тысячи рабочих мест.
 

Но что такое одна тысяча, когда в регионе зарегистрировано более 20 тысяч безработных. Руководству области совместно с отраслевыми министерствами и фондом "Самрук-Казына" необходимо найти возможности по запуску новых инвестпроектов и обеспечению занятости населения", - отметил Алихан Смаилов.

 
Также следует принять эффективные меры по разрешению трудовых конфликтов на производственных предприятиях.
 
Подводя итоги совещания, премьер-министр озвучил ряд других поручений, касающихся вопросов газификации и водоснабжения населенных пунктов Мангистауской области.
 
Особое внимание глава правительства акцентировал на вопросах обеспечения фермеров необходимыми объемами кормов для скота. В этой связи Минсельхозу совместно с АО "НК "КТЖ" и акиматом области необходимо принять исчерпывающие меры, том числе по продлению льгот и доставке кормов в регион.
 

В силу вступил казахстанско-российский договор о военном сотрудничестве

13.05.2022, 17:34 25831
В силу вступил казахстанско-российский договор о военном сотрудничестве
Фото: depositphotos
МОСКВА. 13 МАЯ - 4 мая вступил в силу договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве от 16 октября 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая документ был опубликован на российском официальном портале правовой информации.
 
В соответствии с договором при обращении одной из сторон Казахстан и Россия совместно планируют применение войск для обеспечения безопасности, противодействуют угрозам региональной безопасности.
 
Военное сотрудничество предусматривается в сферах оперативной и боевой подготовки, военного образования и науки, миротворческой деятельности, деятельности и обеспечения войск, участия военных делегаций в работе международных организаций, совершенствования нормативно-правовой базы, культуры и спорта. 
 
В рамках договора предусмотрены встречи министров обороны и их заместителей, военных делегаций, а также переговоры на уровне штабов, конференций, совместные учения и соревнования, заходы военных кораблей, подготовка военнослужащих.
 
Стороны обязались не проводить разведывательную деятельность друг против друга.
 
Договор не направлен против третьих государств и не касается международных прав и обязательств Казахстана и России. Использование территорий Казахстана и России третьими странами для деятельности против других стран не допускается.
 

Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Смаилов

13.05.2022, 16:10 26941
Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Смаилов
Фото: primeminister.kz
АКТАУ. 13 МАЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов во время визита в Мангистаускую область посетил Актауский морской торговый порт и поручил активнее использовать его экспортный потенциал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мангистауская область обладает огромным транспортно-логистическим и инфраструктурно-сервисным потенциалом международного значения. При этом возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21%. Эту ситуацию необходимо менять", - заявил глава правительства. 

 
Он подчеркнул, что в порту обеспечивается перевозка грузов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России и Азербайджана. Это крупнейший на Каспии транспортный узел.
 
Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Казакстан темір жолы" проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. 
 
В рамках поездки премьер-министр также посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов Мангистауской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
 

Президент РК подписал поправки в закон о республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы

13.05.2022, 08:05 31226
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.
 
Напомним, президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге.
 

Президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге

12.05.2022, 21:26 36476
Президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменения в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2022 - 2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон предусматривает увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. 
 
Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений президента. 
 
Целевые показатели Нацфонда сохраняются в пределах фискальных ограничений. 
 
Напомним, для реализации поручений президента дополнительно выделят 1,8 трлн тенге.
 

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