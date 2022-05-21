Токаев назначил первого заместителя секретаря Совбеза РК
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Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой
Функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов, находятся в ведении трех разных министерств - экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития", - сообщил Брекешев.
Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу Достык на уровне прошлого года - порядка 550 млн кубических метров в июне - августе", - сообщает пресс-служба главы правительства.
Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму
К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии", - рассказал Кошанов.
МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме
Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия", - сообщается на сайте ведомства.
Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"
21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания "Народный артист Казахстана", - сообщил глава государства в своем twitter.
Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры
За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Назначен генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Аэро"
Минэнерго сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Министерство энергетики РК сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей в Туркестанской и Кызылординской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерством энергетики РК в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева от 26 января 2021 года проводится работа по вводу новых регулировочных электрических мощностей для развития маневренной генерации, сообщает пресс-служба МЭ.
Аукционные торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводятся согласно закону РК "Об электроэнергетике" и правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.
21 апреля 2022 года приказом Министерства энергетики РК внесены изменения в утвержденный график проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2022 год.
В июле 2022 года предусматривается проведение следующих аукционных торгов:
13 июля 2022 года - в Южной зоне (Кызылординская область) аукционные торги на строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с объемом покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности 240 МВт;
15 июля 2022 года - в Южной зоне (Туркестанская область) аукционные торги на строительство парогазовой установки без выдачи тепловой энергии с объемом покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности 926,5 МВт.
Возврат инвестиций для реализации этих проектов будет осуществляться в рамках рынка электрической мощности и начнется после ввода генерирующих установок в эксплуатацию.
"Победители аукционных торгов самостоятельно определяют конфигурацию и производителя генерирующих установок при условии выполнения требований правил и графика аукционных торгов", - сообщили в Минэнерго.
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