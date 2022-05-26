Новые транспортные льготы для многодетных матерей и ветеранов одобрили мажилисмены

Фото: Акорда

БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе встречи в Бишкеке отметили большие резервы в развитии двустороннего товарооборота, который планируется увеличить с $1 до $2 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе брифинга по итогам переговоров Токаев высказал уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды

Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан - один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг $1 млрд. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более $1 млрд в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд", - заявил президент Казахстана.

Он отметил, что строящийся индустриальный торгово-логистический комплекс откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. Имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.

Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт "Кордай", обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача - снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе", - сказал президент Казахстана.

Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн.

Также президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении - координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.

Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды - это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, в ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.

В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря их реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров лидеры двух стран также обменялись мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Центральной Азии. В связи с этим, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.

Новый Казахстан, или Вторая республика, - это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее", - сказал президент Казахстана.