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Новые транспортные льготы для многодетных матерей и ветеранов одобрили мажилисмены

25.05.2022, 14:36 12506
Новые транспортные льготы для многодетных матерей и ветеранов одобрили мажилисмены
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Вопрос введения льготы на проезд на общественном автомобильном транспорте для социально уязвимых слоев населения рассмотрели депутаты нижней палаты парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам мажилисмена Альберта Рау, одобренные в первом чтении поправки в законопроект по вопросам транспорта предполагают: 
  • льготы на проезд на общественном автомобильном транспорте для социально уязвимых слоев населения;
  • освобождение ветеранов ВОВ о платы за пользование автомобильными дорогами;
  • децентрализацию продажи проездных билетов на ж/д транспорте;
  • установление штрафа за каждый час задержки при перевозке пассажиров на воздушном транспорте по вине авиаперевозчика;
  • внедрение электронной системы бронирования для въезда транспортных средств в погранпункты и т.д.
 

Все поступившие предложения были обсуждены на заседаниях рабочих групп с участием госорганов, общественных и экспертных организаций. По всем изменениям были приняты положительные решения", - сообщил Рау. 

 
По словам Рау, бесплатный проезд на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях предусмотрен:
  • для многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алка" (65 022 человек), "Куміс алка" (137 675 человек) или получивших ранее звание "Мать-героиня" (15 669 человек), а также награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени;
  • инвалидов первой группы (69 444 человек).
 
Правом бесплатного проезда по платным автотрассам смогут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники силовых органов, осуществляющие службу.
 

Мы также рассматриваем категорию тех, кто приравнен к ветеранам. Сейчас идут расчеты, до второго чтения будет решено", - рассказал депутат.

 

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Опубликован текст указа о реорганизации КНБ

26.05.2022, 15:33 6
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В Информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК опубликован указ президента от 17 мая 2022 года "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Часть документа засекречена. 
 
В перечень реорганизуемых республиканских государственных учреждений включены: 

  1. Республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

  1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Актау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
  1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
  1. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Жа??ызт?бе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
  1. Республиканское государственное учреждение "Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
 
Комитет национальной безопасности имеет ведомства:
 
  1. Пограничная служба Комитета национальной безопасности;

  1. Служба правительственной связи Комитета национальной безопасности;
 
  1. Служба специального назначения "А" Комитета национальной безопасности;
 
  1. Служба внешней разведки Комитета национальной безопасности;
 
  1. Авиационная служба Комитета национальной безопасности.
 
Полный текст указа опубликован здесь.
 

Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд

26.05.2022, 15:06 391
Токаев: Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить торговый оборот до $2 млрд
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня в ходе встречи в Бишкеке отметили большие резервы в развитии двустороннего товарооборота, который планируется увеличить с $1 до $2 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга по итогам переговоров Токаев высказал уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Достигнут ряд договоренностей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан - один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг $1 млрд. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более $1 млрд в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд", - заявил президент Казахстана.

 
Он отметил, что строящийся индустриальный торгово-логистический комплекс откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. Имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.
 

Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании Kazexport. Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт "Кордай", обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача - снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе", - сказал президент Казахстана.

 
Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн.
 
Также президент Казахстана остановился еще на одном приоритетном направлении - координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.
 

Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды - это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты", - подчеркнул глава государства.

 
Кроме того, в ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.
 

В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожовича в Казахстан мы достигли ряда договоренностей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря их реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе переговоров лидеры двух стран также обменялись мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Центральной Азии. В связи с этим, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.
 

Новый Казахстан, или Вторая республика, - это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я как президент не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее", - сказал президент Казахстана.

 

В Казахстане создан Офис цифрового правительства

26.05.2022, 14:37 226
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал распоряжение "О некоторых вопросах Офиса цифрового правительства", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях цифровой трансформации и перехода к Data-driven government: образовать Офис цифрового правительства", - говорится в распоряжении.

 
Согласно документу, основными организационными структурами офиса являются центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, офис по мониторингу реализации национальных проектов и единый ситуационный центр.
 
К основным задачам Офиса цифрового правительства относится выработка комплексных предложений по выявлению и (или) разрешению инцидентов в государственном управлении, социально-экономической и других сферах деятельности.
 

Под инцидентом понимается внештатная ситуация, вызвавшая или которая может вызвать нарушение стабильного функционирования государственных органов и организаций, устойчивого развития социально-экономической и других сфер жизнедеятельности и требующая своевременного вмешательства и оперативного разрешения", - поясняется в документе.

 
Также в задачи офиса входит выработка предложений по реинжинирингу бизнес-процессов госорганов для достижения максимальной эффективности государственного управления и цифрового обеспечения госуслуг путем создания человекоцентричных сервисов.
 
Офис будет вести мониторинг исполнения национальных проектов и стратегических задач, вносить предложения по своевременной корректировке отклонений от заданных показателей.
 
Стратегическое управление и общее руководство деятельностью офиса осуществляет премьер-министр, руководителем офиса является министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
 

В Казахстане утверждены правила учета домашних животных

26.05.2022, 12:49 1831
В Казахстане утверждены правила учета домашних животных
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Принят приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Об утверждении правил учета домашних животных и перечня домашних животных, подлежащих учету", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
 
Приказом утверждены правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету.
 
Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного - обязательному переучету в базе данных с регистрацией следующих событий жизненного цикла домашнего животного, включающих:
 
1) рождение домашнего животного;
 
2) импорт домашнего животного;
 
3) находка безнадзорного (не меченого) домашнего животного;
 
4) мечение домашнего животного;
 
5) умерщвление домашнего животного;
 
6) смерть домашнего животного;
 
7) исчезновение домашнего животного;
 
8) выявление признаков болезни по результатам клинического осмотра;
 
9) ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация, отбор проб,
 
обработка против паразитов, аллергические исследования, лабораторные
 
исследования);
 
10) передислокация домашнего животного (открепление от места содержания, к географическим данным которого прикреплено домашнее животное, и прикрепление к другому месту содержания);
 
11) изменение владельца домашнего животного;
 
12) карантин домашнего животного;
 
13) обременение домашнего животного.
 
Согласно процедуре учета домашних животных владелец и (или) ответственное лицо подает заявку в электронном виде регистратору для регистрации событий в базе данных. Владельцем домашнего животного предоставляются регистратору данные о домашних животных. Проводится визуальный осмотр общего состояния здоровья животного и проверка на предмет наличия установленных изделий (средств) учета. Указываются породные характеристики животного в базе данных. Проводится установка изделий (средств) учета регистраторами и включение сведений в базу данных с присвоением индивидуального номера домашнему животному.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

Утвержден график встреч министров с населением на 2022 год

26.05.2022, 12:28 2521
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства РК, которым утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства проводить отчетные встречи с выездом в регионы, информировать казахстанцев о проводимых в стране реформах, усилить ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны, широко вовлечь народ в процесс государственного управления.

Во время данных встреч министры будут лично принимать граждан по курируемым сферам. В первую очередь ожидается рассмотрение проблемных вопросов, не нашедших решения на местном уровне и требующих межведомственных подходов, сообщает пресс-служба правительства.

Основное нововведение - не менее 75% времени будет проходить в формате «вопрос-ответ».

Об итогах встреч и принятых решениях по проблемным вопросам населения министры будут отчитываться в правительстве.

Подробнее с графиком встреч руководителей центральных госорганов можно будет ознакомиться по ссылке.
 

Токаев и Жапаров обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран

26.05.2022, 12:09 3356
Токаев и Жапаров обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров провели встречу в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.
 
Президент Казахстана напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Токаев. 

 
В свою очередь Садыр Жапаров высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств, информирует Telegram-канал "Борт№1".
 

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", - сказал президент Кыргызстана. 

 
Напомним, Токаев прибыл в Бишкек по приглашению президента Кыргызстана.

 

Парламент РК одобрил безвозмездную передачу военного имущества Кыргызстану

26.05.2022, 10:59 4511
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызстана об оказании безвозмездного военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года.
 
Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш. 
 
Как сообщил ранее заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, кыргызская сторона будет использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности. Она не должна передавать его третьей стороне и использовать против государств - участников СНГ. 
 

Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов Центрально-Азиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана", - добавил Камалетдинов.

 

Глава государства прибыл в Кыргызстан

26.05.2022, 10:08 5346
Глава государства прибыл в Кыргызстан
Фото: Telegram/Борт№1
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова с официальным визитом прибыл в Кыргызстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» президента Казахстана встретили председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны, информирует Telegram-канал "Борт№1".

 

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