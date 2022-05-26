Новые транспортные льготы для многодетных матерей и ветеранов одобрили мажилисмены

По словам мажилисмена Альберта Рау, одобренные в первом чтении поправки в законопроект по вопросам транспорта предполагают:
- льготы на проезд на общественном автомобильном транспорте для социально уязвимых слоев населения;
- освобождение ветеранов ВОВ о платы за пользование автомобильными дорогами;
- децентрализацию продажи проездных билетов на ж/д транспорте;
- установление штрафа за каждый час задержки при перевозке пассажиров на воздушном транспорте по вине авиаперевозчика;
- внедрение электронной системы бронирования для въезда транспортных средств в погранпункты и т.д.
Все поступившие предложения были обсуждены на заседаниях рабочих групп с участием госорганов, общественных и экспертных организаций. По всем изменениям были приняты положительные решения", - сообщил Рау.
По словам Рау, бесплатный проезд на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях предусмотрен:
- для многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алка" (65 022 человек), "Куміс алка" (137 675 человек) или получивших ранее звание "Мать-героиня" (15 669 человек), а также награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени;
- инвалидов первой группы (69 444 человек).
Правом бесплатного проезда по платным автотрассам смогут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники силовых органов, осуществляющие службу.
Мы также рассматриваем категорию тех, кто приравнен к ветеранам. Сейчас идут расчеты, до второго чтения будет решено", - рассказал депутат.