В алматинских ЦОНах незаконно собирали госпошлину

Фото: facebook/правительство для граждан

АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы более 400 лицам с ограниченными возможностями, сиротам и многодетным матерям вернут оплаченную госпошлину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокуратура Алматы провела анализ законности взимания с социально уязвимых слоев населения государственной пошлины за услуги документирования, сообщает пресс-служба ведомства

В соответствии со статьей 622 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" определенная категория лиц освобождена от уплаты государственной пошлины при выдаче паспортов и удостоверений личности граждан страны, а также видов на жительство иностранного гражданина в РК и удостоверений лица без гражданства.

Надзорным органом установлено, что с более 400 лиц социально уязвимой категории в ЦОНах необоснованно взималась госпошлина до 22 тысяч тенге.

Прокуратурой Алмалинского района в адрес НАО "Правительство для граждан" внесено представление об устранении нарушений законности.

По итогам его рассмотрения принимаются меры по возврату денег, руководство НАО привлечено к дисциплинарной ответственности.