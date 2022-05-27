В Казахстане создан Офис цифрового правительства

В целях цифровой трансформации и перехода к Data-driven government: образовать Офис цифрового правительства", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, основными организационными структурами офиса являются центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, офис по мониторингу реализации национальных проектов и единый ситуационный центр.
К основным задачам Офиса цифрового правительства относится выработка комплексных предложений по выявлению и (или) разрешению инцидентов в государственном управлении, социально-экономической и других сферах деятельности.
Под инцидентом понимается внештатная ситуация, вызвавшая или которая может вызвать нарушение стабильного функционирования государственных органов и организаций, устойчивого развития социально-экономической и других сфер жизнедеятельности и требующая своевременного вмешательства и оперативного разрешения", - поясняется в документе.
Также в задачи офиса входит выработка предложений по реинжинирингу бизнес-процессов госорганов для достижения максимальной эффективности государственного управления и цифрового обеспечения госуслуг путем создания человекоцентричных сервисов.
Офис будет вести мониторинг исполнения национальных проектов и стратегических задач, вносить предложения по своевременной корректировке отклонений от заданных показателей.
Стратегическое управление и общее руководство деятельностью офиса осуществляет премьер-министр, руководителем офиса является министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.