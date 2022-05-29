Система Orphus

Смаилов обсудил с представителями ВОЗ вопросы контроля над табаком в Казахстане

28.05.2022, 14:33 10896
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с руководителем секретариата рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) Адрианой Бланко Маркизо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по гармонизации казахстанского законодательства к стандартам РКБТ ВОЗ, а также актуальные вопросы контроля над табаком в Казахстане, рассказали в пресс-службе правительства.
 
Смаилов отметил, что вопросы укрепления здоровья граждан находятся в особом приоритете. Казахстан соблюдает ратифицированную рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака.
 

Наша страна достигла существенных результатов по исполнению обязательств ВОЗ, внедряя принципы на уровне национального законодательства. Так, благодаря проводимым мерам увеличилась продолжительность жизни населения, снижается уровень потребления табака. Казахстанцы поддерживают бездымную среду, и все больше людей предпочитают воздерживаться от курения", - подчеркнул глава правительства.

 
В свою очередь Адриана Бланко Маркизо также отметила действия Казахстана в улучшении здоровья граждан.
 

2022 год в Казахстане объявлен Годом детей в поддержку будущих поколений. Очень важно, что вопросы здоровья являются приоритетными в политике вашего государства", - сказала представитель ВОЗ.

 
По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
 

новости по теме

Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты

27.05.2022, 19:16 22801
Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты
Фото: пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Больше всего население волнует проблема роста цен на продовольствие. Однако системной работы по снижению инфляции в стране не проводится. К неутешительным выводам пришли в республиканском общественном совете по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии АМАNАТ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На фоне ухудшения внешнего инфляционного фона наблюдается высокий уровень инфляции в Казахстане. Вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов сообщил, что в апреле годовая инфляция ускорилась до 13,2%, при этом наибольший вклад внес рост цен на продовольственные товары. Годовая продовольственная инфляция достигла 17,9%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако эти цифры, мягко говоря, не вызывают доверия, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 

Если спросить у людей, то они скажут, что цены выросли в 2 раза. Никто не верит официальным цифрам по инфляции. Как она считается? Это выборочное обследование магазинов, по которым собираются цены. Департаменты статистики сами определяют, в какие магазины ходить. Видимо, они ходят в такие магазины, где для них выставляются одни ценники, а когда они уходят - уже другие", - сказал председатель совета, депутат мажилиса Аманжан Жамалов.

 
Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай проинформировал партийцев об еженедельном мониторинге запасов социально значимых продовольственных товаров. По республике имеются запасы в общем объеме 731,4 тысячи тонн.
 

Введен запрет на экспорт сахара сроком на 6 месяцев с 23 мая текущего года. Запасы сахара в республике составляют порядка 35 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. Также введены квоты на вывоз семян подсолнечника и подсолнечного масла сроком до 1 июля 2022 года, пшеницы в объеме 1 млн тонн и муки в объеме 300 тысяч тонн до 15 июня текущего года. Вместе с тем складывающаяся волатильность на мировых агропродовольственных рынках, связанная с повышением цен, оказывает безусловное влияние на рост цен на продовольственные товары", - сказал Женис Осербай.

 
А первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков рассказал о принимаемых мерах по недопущению роста цен на продовольствие. Он подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита продовольственных товаров нет.
 

Для сдерживания роста цен есть льготное кредитование торговых объектов посредством оборотной схемы - выделением акиматами заемных средств для участников торговой системы под низкий процент. На сегодняшний день выделен 81 млрд тенге. Также сформированы региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, в которых хранятся запасы продовольствия, для чего было выделено 16,8 млрд тенге. Кроме того, планируется законтрактовать объемы ранних овощей из Туркестанской и Жамбылской областей", - сказал он.

 
Министерством на ежедневной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, регулярно инспектируются торговые объекты на предмет соблюдения надбавок. Сейчас контроль торговой надбавки в магазинах "у дома" усилен за счет создания мониторинговых групп во всех районных центрах. Однако партийцы раскритиковали работу ведомства.
 

За период с 13 по 20 мая акиматами выявлено 549 нарушений в магазинах "у дома". Сотрудники акимата обошли 80% от всех магазинов в стране. Похоже на сплошную проверку бизнеса. На каком основании? Потом об эффективности оборотной схемы. Миллиарды тратятся. А где эффект, если цены выросли? Может, лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям? Если не можете остановить рост цен, поддержите население напрямую, дайте субсидии социально незащищенным слоям. Поверьте, будет больше пользы, чем раздавать эти деньги торговым сетям", - сказал председатель совета.

 
Резюмируя итоги заседания, члены совета подчеркнули, что системной работы по снижению инфляции не проводится. Национальный банк вообще отгородился от этой проблемы, хотя это основной орган в стране, ответственный за стабильность цен.
 

Подняли базовую ставку до 14%, ограничили кредитование и думают, что помогают сдерживать цены. Хотя это, наоборот, вредит нашим производителям, у них растут издержки, и они вынуждены повышать цены из-за дорогих кредитов. В таком случае правительство должно взять ответственность за эту работу", - заключил Аманжан Жамалов.

 
Министерству национальной экономики и Министерству торговли и интеграции рекомендовано внести предложения по изменению методики расчета инфляции. Кроме того, Миннацэкономики совместно с Министерством труда надлежит проработать вопрос об адресных субсидиях для уязвимых категорий граждан.
 

В МОН рассказали, сколько планируют выплачивать победителям международных олимпиад

27.05.2022, 18:20 23836
В МОН рассказали, сколько планируют выплачивать победителям международных олимпиад
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Министерство образования и науки РК разработало правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также их размеры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 10 июня 2022 года.
 
В соответствии с документом премия присуждается:
 
  • казахстанским учащимся, членам сборной команды республики, ставшим победителями и призерами международных олимпиад;
  • педагогам-тренерам, осуществлявшим системную подготовку в областях, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте и внесшим наибольший вклад в подготовку победителей и призеров международных олимпиад.
 
Победителям и призерам международных олимпиад вручается сертификат с указанием выплачиваемого денежного вознаграждения в следующих размерах:
 
  • за диплом I степени и золотую медаль - 1500 МРП (4 594 500 тенге);
  • за диплом II степени и серебряную медаль - 1000 МРП (3 063 000 тенге);
  • за диплом III степени и бронзовую медаль - 500 МРП (1 531 500 тенге).
 
Педагогам (тренерам), подготовившим победителей и призеров международных олимпиад, из средств республиканского бюджета устанавливается единовременное вознаграждение в следующих размерах:
 
  • педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, - 150 МРП (459 450 тенге);
  • педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали, - 100 МРП (306 300 тенге);
  • педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали, - 50 МРП (153 150 тенге).
 
При подготовке педагогами-тренерами двух и более победителей и призеров премия выплачивается не более чем за двух победителей и призеров.
 

Акчулаков покинул совет директоров "Казатомпрома"

27.05.2022, 17:40 24711
Акчулаков покинул совет директоров "Казатомпрома"
Фото: kazatomprom.kz
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром" произошли изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Досрочно были прекращены полномочия Болата Акчулакова и Асем Мамутовой, сообщает пресс-служба компании.
 
В качестве члена совета директоров - представителя интересов мажоритарного акционера компании - АО "Самрук-Казына" - избран Ернат Бердигулов. 
 
Ернат Бердигулов имеет более 10 лет опыта работы в группе компаний АО "Самрук-Казына". В разные годы он работал соуправляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Казына" и руководителем проектов международной консалтинговой компании Whiteshield Partners. С февраля 2022 года занимает должность управляющего директора по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Казына".
 
На сегодня в действующем составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром" находится семь человек. 
 
Ранее в АО "НАК "Казатомпром" опровергли информацию о приватизации некоторых своих активов.
 

Президент направил благодарственное письмо известному деятелю культуры

27.05.2022, 17:22 25166
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, открыли миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов. Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях. Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения. Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннесса", - говорится в поздравительном письме, опубликованном пресс-службой Акорды.

 

В Казахстане утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях

27.05.2022, 16:44 25686
В Казахстане утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24 мая утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его официального опубликования.
 
Деятельность, предусматривающая использование животных в культурно-зрелищных целях, осуществляется в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях и на обособленных территориях, говорится в документе. 
 
Места содержания сооружаются с учетом непроницаемости воды путем покрытия безвредным материалом полов, стен, фундамента за исключением гидробионтов, позволяющего проводить эффективную уборку и дезинфекцию. 
 
Владельцем мест содержания обеспечивается регулярная уборка, включающая их очистку от отходов, продуктов жизнедеятельности животных, с учетом соблюдения мер безопасности сотрудниками, осуществляющими такую уборку. Владельцем мест содержания утверждается план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции. 
 
Владельцем мест содержания ежемесячно устанавливается один санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений, в который посещение зоопарка, цирка, дельфинария, океанариума исключается. 
 
Места содержания животных (стойла, клетки, домики, убежища) вычищаются и дезинфицируются, обновляются по мере изнашивания и неустранимого загрязнения. 
 
Поверхности мест содержания, с которыми контактируют животные (полы, лежбища, насесты и другие), должны ежедневно очищаться от отходов и продуктов жизнедеятельности животных. 
 
Кормушки и поилки должны поддерживаться в чистоте и дезинфицироваться не реже одного раза в неделю. Помещения, вольеры, кормушки и поилки дезинфицируются перед их использованием. Контейнеры для отходов закрываются крышками герметично. 
 
Кроме того, владельцем мест содержания утверждается план мероприятий по дератизации и дезинсекции. 
 
Водоснабжение осуществляется из централизованной сети хозяйственно-питьевого водопользования, а при ее отсутствии - из внутреннего водопровода. Все канализационные устройства располагаются вне доступа животных. 
 
Дренажные системы любых вольеров должны обеспечиваться автоматическим удалением избыточной воды. 
 
Также помещения для содержания животных оборудуются вентиляцией, естественным и искусственным освещением. 
 
В правилах также прописаны требования для дельфинариев. Сооружения в зависимости от локальных природных условий и месторасположения дельфинария делятся на: 
 
1) бетонные, металлические и пластиковые бассейны; 
 
2) в естественной водной акватории, огороженные сетевыми ограждениями; 
 
3) в виде плавучих садков; 
 
4) как комплекс, сочетающий сооружения различных типов. 
 
Комплекс дельфинария сочетает как размещенные вместе сооружения, так и раздельно функционирующие. 
 
Бассейны (вольеры) в дельфинарии состоят из следующих видов: 
 
1) бассейны для совместного и раздельного содержания животных; 
 
2) бассейн для представлений; 
 
3) бассейн-изолятор. 
 
При необходимости осуществляется объединение систем водообмена и водоочистки бассейна по содержанию животного и бассейна для выступлений. 
 
Материалы облицовки поверхностей бассейнов соответствуют следующим требованиям: гладкость, негигроскопичность; полная нетоксичность; малая обрастаемость водорослями и грибковыми организмами; стойкость к химической и механической обработке; отсутствие раздражающего воздействия на кожные покровы дельфинов. 
 
Все металлические конструкции бассейна изготавливаются из некорродирующих материалов либо покрываются пластиком. Стоки бассейнов-изоляторов подвергаются обеззараживающей обработке в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы. 
 
Использование жилых бассейнов дельфинариев для совместного содержания с животными других классификаций исключается. 
 
Осуществляется кратковременное совместное нахождение китообразных и ластоногих в воде демонстрационного бассейна, вольера во время зрелищных представлений. 
 
Бассейны, находящиеся на открытом воздухе, оборудуются постоянными навесами либо съемными тентами для защиты от осадков и солнечной радиации. 
 
Помимо этого в правилах прописан порядок кормления в местах содержания по использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержания.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утверждены правила учета домашних животных.
 

Почти 76% казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - Институт общественной политики

27.05.2022, 16:09 26591
Почти 76% казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - Институт общественной политики
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - 75,9% казахстанцев готовы поддержать поправки в Конституцию. Сегодня на пресс-конференции Институт общественной политики при партии AMANAT представил итоги исследования Referendum: Halyq uni в рамках проекта "Алеумет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению 67,9% граждан, конституционная реформа положительно повлияет на развитие страны. Так, согласно социологическим данным, большинство граждан положительно относятся к проведению референдума по изменению действующей Конституции РК. В частности, казахстанцы поддерживают:
 
  • усиление механизмов защиты прав граждан - 80,1%,
  • расширение участия населения в управлении страной - 76,8%,
  • окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике - 73,5%,
  • перераспределение ряда властных полномочий - 72,3%,
  • усиление роли и повышение статуса парламента - 64,4%.
 

67,9% казахстанцев считают, что проведение референдума по конституционным поправкам положительно повлияет на развитие страны. 5 июня на избирательные участки намерены прийти две трети граждан", - подчеркнул секретарь партии Даулет Карибек.

 
По словам директора Института общественной политики Мадины Нургалиевой, у населения стабильно фиксируется запрос на перемены.
 

Результаты последних социологических замеров свидетельствуют о положительной оценке текущих общественно-политических процессов. 87,5% граждан в той или иной степени хотят изменений в жизни страны. 55,4% опрошенных занимают активную гражданскую позицию. Всего в исследовании приняли участие более 1700 респондентов во всех регионах страны", - сказала Мадина Нургалиева.

 
Стоит отметить, что в рамках проекта "Алеумет" исследования будут проводиться на регулярной основе с целью формирования системной социологии. Результаты будут публиковаться в Telegram-канале института @SocioExpert.
 

С помощью социологических исследований партия проводит скрининг общественного мнения, учитывая их в своей работе, а также оценивая и свою эффективность. Можно сказать, что мы "сверяем часы" с общественным мнением. Вся эта работа полностью соответствует духу концепции "слышащего государства" Касым-Жомарта Токаева", - сказал Даулет Карибек.

 
В свою очередь об агитационной кампании партии рассказал депутат мажилиса от AMANAT Саясат Нурбек. Народные избранники провели порядка тысячи встреч с жителями регионов. А всего в агитмероприятиях приняли участие более 220 тысяч человек.
 
Кроме того, в рамках агитационной кампании партийцы запустили республиканскую акцию по сбору предложений казахстанцев. С начала агитационной кампании поступило свыше 4,5 тысячи наказов. Среди них преобладают предложения и рекомендации социального и политического характера.
 
А заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвокасова проинформировала о международном опыте проведения плебисцитов.
 

В Нур-Султане назначен новый прокурор

27.05.2022, 11:40 30086
В Нур-Султане назначен новый прокурор
Фото: gov.kz/Ерлан Рахимжанович Утегенов - Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Нур-Султане на должность прокурора назначен Ерлан Утегенов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На должность прокурора города Нур-Султана назначен старший советник юстиции Ерлан Рахимжанович Утегенов", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

 
Ерлан Утегенов в органах прокуратуры работает с 1997 года. Проходил службу в прокуратурах Алматинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы, в том числе на руководящих должностях. 
 
По данным пресс-службы, с апреля 2019 года возглавлял столичную прокуратуру Бауыржан Мырзакеров. Он был назначен прокурором Карагандинской области. 
 

Прокурором Карагандинской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Бауыржан Кыпшакович Мырзакеров", - сообщили в ведомстве. 

 
Бауыржан Мырзакеров службу начал в 1997 году с должности помощника военного прокурора Капшагайского гарнизона. В разное время работал на руководящих должностях военной прокуратуры Шымкентского, Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов. 
 
Был заместителем главного военного прокурора и прокурора Павлодарской области, начальником службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры.
 

Токаев поздравил общественного деятеля Жолдасбекова с 85-летием

27.05.2022, 10:58 26471
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Президент направил поздравительную телеграмму государственному и общественному деятелю Мырзатаю Жолдасбекову в честь его 85-летия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вас хорошо знают и уважают как государственного и общественного деятеля, ученого, талантливого писателя. Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя премьер-министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, Вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

 
Токаев отметил, что Жолдасбековым были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием казахской литературы. 
 

Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусства айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание Вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей. Написанные Вами книги "Ежелгі адебиет нускалары", "Култегін", "Асыл создін атасы", "Кісілік кітабы", "Тангаламын омірдін гажабына" и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что Вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны", - сказал президент.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов