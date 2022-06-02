Январская трагедия: захват резиденции задумывался как один из этапов свержения власти

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Заместитель начальника 1-й службы Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК подробнее остановился на обстоятельствах совершенных преступлений в Алматы. Так как наиболее серьезные факты насилия, разрушений, сопротивлений представителям власти зафиксированы в этом городе.
По словам представителя Генпрокуратуры, захват резиденции задумывался как один из этапов свержения власти. Это должно было посеять хаос в системе государственного управления города и вызвать тревогу у населения за свою безопасность.
На сегодня 12 человек, погибшие при отражении нападения на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма. В результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по городу Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1592 субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге. Погибло 9 сотрудников силовых ведомств и 2260 получили ранения. Перечисленные действия преступников по закону квалифицируются как акты терроризма", - сообщил Елдос Килымжанов.
По его словам, всего в Алматы по всем преступлениям, совершенным в период январских событий, следственными органами расследуются 1066 уголовных дел, в том числе 5 дел по массовым беспорядкам, 5 по актам терроризма. С санкции суда содержится под стражей 205 подозреваемых.
По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в преступлениях", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
В ходе расследования уголовных дел межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры установлены обстоятельства гибели троих нападавших на департамент полиции города.
5 января два уроженца Алматинской и один Восточно-Казахстанской областей совершили вооруженное нападение на здание полиции. Перед этим они четко распределили роли между собой, двое вооружились автоматами, один взял зажигательную смесь. Для осуществления своих намерений с площади угнали грузовой военный транспорт, на котором добрались до здания департамента полиции. Один из них забрался на крышу многоквартирного жилого дома напротив здания полиции и вел прицельный огонь в полицейских, также обеспечивал прикрытие своих сообщников. Другой соучастник на военном транспорте попытался протаранить ворота департамента полиции. Третий участник руководил другими нападавшими, обозначал им цели для атаки и пытался забросить зажигательную смесь в здание. В результате отражения нападения все трое были ликвидированы сотрудниками полиции", - рассказал Елдос Килымжанов.