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Генпрокурор доложил президенту о ходе расследования январских событий

02.06.2022, 19:00 13841
Генпрокурор доложил президенту о ходе расследования январских событий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет генерального прокурора Берика Асылова о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Берик Асылов, с начала года мерами прокуратуры устранено свыше 7 тысяч нарушений, из которых наибольшее число выявлено в сфере госзакупок, здравоохранения, экологии, соблюдения прав детей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тысяч госслужащих и работников квазигосударственного сектора. После вмешательства прокуроров государству возмещено 8,4 млрд тенге, восстановлены трудовые права более 177 тысяч лиц, погашена задолженность по зарплате на сумму более 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 596 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 542 лиц, в том числе улучшено положение 90 осужденных, оправдано 9 человек.
 
Касым-Жомарту Токаеву отдельно было доложено о ходе внедрения новой трехзвенной модели уголовного процесса. В нынешнем году через фильтр прокурорского надзора прошло уже 152 тысячи процессуальных решений. Из них признали незаконными более 11,5 тысячи постановлений. Предотвращено необоснованное вовлечение в уголовный процесс почти 1 тысячи граждан.
 
Берик Асылов подробно информировал главу государства о мерах по защите бизнеса, особенно по недопущению незаконного уголовного преследования. По поручению президента прокуроры проверяют законность всех уголовных дел в отношении предпринимателей. По результатам изучения из находящихся в производстве 378 дел прекращено 36. По фактам воспрепятствования бизнесу и злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных и других государственных органов начато 12 досудебных расследований. Проверка материалов продолжается.
 
Для исключения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса готовится комплекс организационных и законодательных мер.
 
Главе государства отдельно было доложено о ходе расследования январских событий. На сегодня в суды направлены дела в отношении 489 лиц. Осужден 331 человек, в основном за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия. Реальное лишение свободы назначено только 23 лицам, остальные приговорены к более мягким видам наказания. На особом контроле находятся дела о недозволенных методах следствия и гибели людей во время массовых беспорядков.
 
Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективного установления всех обстоятельств и виновных в январской трагедии, а также регулярного информирования общественности о результатах расследования. Кроме того, президент обратил внимание на особую важность обеспечения законности во всех сферах социальной и экономической жизни страны.
 

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Глава государства упразднил ряд судов в Казахстане

03.06.2022, 10:22 2796
Глава государства упразднил ряд судов в Казахстане
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, упразднены:
 
  • районный суд № 2 Мугалжарского района Актюбинской области;
 
  • районный суд № 2 Теректинского района Западно-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Абайского района Карагандинской области;
 
  • районный суд № 2 Карасуского района Костанайской области;
 
  • специализированный суд по административным правонарушениям города Жанаозена Мангистауской области;
 
  • специализированный суд по административным правонарушениям города Экибастуза Павлодарской области.
 
  • Павлодарский районный суд Павлодарской области;
 
  • районный суд № 2 Айыртауского района Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области;
 
  • районный суд № 2 Уланского района Восточно-Казахстанской области.
 
Этим же указом Токаев назначил и освободил от должностей судей в областях и городах Казахстана. Среди прочих от должности отстранен председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев "в связи с уходом в отставку".
 

Назначен генеральный директор "Казахавтодора"

03.06.2022, 09:02 4281
Назначен генеральный директор "Казахавтодора"
Фото: kazavtodor.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Генеральным директором ТОО "Казахавтодор" назначен Самат Гилимов, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трудовую деятельность Самат Куанышович начал с должности простого слесаря совхоза "Косшагыл" Гурьевской области. В разные годы занимал руководящие должности в производственной и государственной сферах, в том числе в органах налоговой полиции Республики Казахстан, работал руководителем аппарата - заместителем директора филиала "Эмбамунайгаз" АО" Разведка Добыча "КазМунайГаз", заместителем акима Актюбинской области, по Атырауской области руководителем инспекции Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальником межрайонной инспекции транспортного контроля "Каспий" и руководителем Комитета транспортного контроля, заместителем председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
 
До настоящего времени являлся председателем Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 

До 2025 планируется создать новые рабочие места для 2 млн казахстанцев

02.06.2022, 21:05 11561
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел встречу на площадке Astana Hub с членами Совета по молодежной политике при президенте РК, Президентского молодежного кадрового резерва, представителями молодежных организаций, молодыми предпринимателями, учеными и активистами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече участники обсудили вопросы реализации молодежной политики, государственных мер по поддержке молодежи, а также задачи предстоящего референдума по поправкам в Конституцию РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Ералы Тугжанов отметил, что правительство ведет активную работу для поддержки молодежи. Например, до 2025 года планируется сделать среднее специальное профессиональное образование бесплатным. В стране открывают свои филиалы лучшие международные университеты, куда выделяются десятки тысяч грантов. Также поддержку окажут и молодым ученым. Правительством поставлена задача увеличить число молодых ученых до 50%.
 
Заместитель премьер-министра РК подчеркнул, что решаются вопросы занятости. На коммерческие идеи выделяется 10 тысяч грантов, сумма которых увеличилось до 1,2 млн тенге. До 2025 планируется открыть новые рабочие места для 2 млн казахстанцев.
 

Одной из основных проблем молодежи является жилищное обеспечение. Нами предусмотрено введение 25% квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства к 2025 году. Во всех регионах планируется запустить программу льготной ипотеки от "Отбасы банка", которая уже реализуется в трех регионах", - поделился Ералы Тугжанов.

 
Также зампремьера рассказал о предстоящем решении задач, поставленных главой государства.
 

Поставлены амбициозные цели перезапуска политической системы, которые всесторонне повлияют на жизнь общества и страны", - отметил вице-премьер.

 

МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку

02.06.2022, 20:10 12391
МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме видео-конференц-связи провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая встречу, Алихан Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ. В этом году наша страна и организация отмечают 30-летие сотрудничества, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Усилия МВФ по расширению возможностей для экономики Казахстана имеют для нас важное значение в свете реализации новых реформ", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что Казахстан заинтересован в передовом международном опыте по декарбонизации экономики, низкоуглеродному развитию и внедрению эффективных механизмов фискальной политики.
 
Со своей стороны глава миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше отметил, что за прошедший период была проведена продуктивная работа по многим направлениям сотрудничества. При этом МВФ готов и дальше оказывать Казахстану необходимую поддержку.
 
В ходе встречи участники обсудили итоги миссии МВФ, рекомендации по приоритетным направлениям макроэкономической политики и структурным реформам, планы правительства РК по снижению углеродного следа, а также дальнейшие этапы взаимодействия Казахстана и МВФ.
 

Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить МВФ за постоянную поддержку нашей работы. Выражаю надежду на продолжение эффективного сотрудничества", - заключил премьер-министр РК.

 

Руководство Минэнерго РК посетило Жезказганскую ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"

02.06.2022, 18:45 14251
Руководство Минэнерго РК посетило Жезказганскую ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy"
Фото: Минэнерго РК
ЖЕЗКАЗГАН. 2 ИЮНЯ - 2 июня представители Министерства энергетики РК посетили теплоэлектроцентраль Жезказгана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках подготовки электростанции к предстоящему отопительному сезону на ремонтные работы выделено 3,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго. 
 
В ходе посещения теплоэлектроцентрали были проинспектированы текущие работы по реконструкции котла № 8 с заменой каркаса на сумму 4,6 млрд тенге и замене котла № 10 на Жезказганской ТЭЦ на сумму 7,5 млрд тенге.
 
Также на Жезказганской ТЭЦ с 2019 года реализуется комплексный план по повышению надежности станции. На сегодняшний день в рамках плана выполнено 21 мероприятие на сумму 7,5 млрд тенге.
 
Вышеуказанные мероприятия нацелены на повышение надежности работы электростанции и бесперебойное энергоснабжение потребителей.
 
Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
 
Жезказганская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" входит в группу "Казахмыс Холдинг". Жезказганская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1952 году, установленная электрическая мощность станции - 252 МВт, тепловая мощность - 564 Гкал/ч.
 

МИИР: казахстанские авиакомпании не будут включать в европейский черный список

02.06.2022, 10:24 21161
МИИР: казахстанские авиакомпании не будут включать в европейский черный список
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии опубликовал официальное решение по отношению к авиационным властям Казахстана и полетам казахстанских авиакомпаний в Европу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководители авиационных властей 27 европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в черный список.
 

Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим правительством меры за последние 3 года", - рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

 
Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в черный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО - на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов, говорится в сообщении МИИР.
 

Для выхода из этой ситуации потребовалось целых 7 лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась", - подчеркнул Ускенбаев.

 
Вместе с тем из-за авиакатастрофы самолета "Бек Эйр" в конце прошлого года Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность ситуацией по безопасности полетов в Казахстане.
 

Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений, нами был подготовлен план корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов", - сказал министр.

 
В ведомстве отметили, что доводы Казахстана были приняты. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в черный список.
 

Минобороны планирует внести изменения в работу военных вузов

01.06.2022, 20:53 34706
Минобороны планирует внести изменения в работу военных вузов
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Оборонным ведомством разработан проект приказа министра обороны РК "О внесении изменений в приказ министра обороны РК от 3 ноября 2018 года № 751 "Об утверждении правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) военными учебными заведениями Министерства обороны и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг)", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проектом приказа предполагается расширить перечень платных видов научной деятельности, оказываемых военными вузами, а именно предоставление интеллектуальных прав на результаты научных исследований военных вузов и услуг по научному сопровождению и определение порядка предоставления услуг на платной основе, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Принятие правил обеспечит дополнительные поступления денежных средств, которые в свою очередь будут расходоваться на укрепление научно-экспериментальной и учебно-материальной баз военных вузов.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте открытых нормативных правовых актов до 14 июня 2022 года.
 

В Вооруженных силах РК начался новый период обучения

01.06.2022, 20:42 33826
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - 1 июня в казахстанской армии начался летний период обучения. Традиционно в первую неделю во всех соединениях и воинских частях проводятся тактико-строевые занятия по вопросам боевой готовности войск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Накануне молодое пополнение ряда воинских частей приведено к военной присяге, проведены церемонии закрепления за военнослужащими штатного оружия и военной техники, комплексные занятия по мерам безопасности, сообщает пресс-служба МО РК.
 
На занятиях по государственно-правовой подготовке подведены итоги зимнего периода обучения в воинских частях, доведены задачи в свете требований президента страны - верховного главнокомандующего Вооруженными силами.
 
В ходе тактико-строевых занятий отрабатываются практические действия всех военнослужащих по приведению подразделений и частей в боевую готовность, в том числе с выходом на технике в назначенные районы.
 
Как было указано на коллегии Министерства обороны в мае 2022 года, основные усилия в летнем периоде обучения будут направлены на реализацию поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности, освоению новых форм и методов применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
 
Для этого спланированы различные мероприятия боевой подготовки и учения, в том числе международного масштаба.
 
Предстоит проведение дальнейших мероприятий по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".
 
Напомним, что 2022 учебный год ознаменован 30-летием образования казахстанской армии и проходит под девизом "Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз!".
 

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