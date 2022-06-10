Токаев обсудил с президентом ЕБРР реализацию инвестпроектов в Казахстане

МОСКВЕ. 10 ИЮНЯ - Военные связисты Казахстана приняли участие в первой Международной военно-научной конференции Коллективных сил ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конференция по вопросам создания и развития объединенной системы связи и автоматизированной системы управления войсками ОДКБ состоялась в Москве под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, сообщает пресс-служба МО РК.

В мероприятии участвовали представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны государств - членов СНГ, военно-образовательных и военно-научных и промышленных организаций.

Заместитель начальника департамента связи Генерального штаба Вооруженных Сил РК полковник Даулет Аренов выступил с докладом о миротворческой операции Коллективных миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 года на территории Казахстана. Он подробно остановился на комплекте сил и средств связи Коллективных сил ОДКБ, проблемных вопросах и путях их решения.

Озвученные в ходе доклада проблемные вопросы и предложения по их решению задали направление для выработки новых подходов в применении сил и средств связи, развитии и повышении эффективности при обеспечении управления Коллективными силами ОДКБ.