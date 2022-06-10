Депутаты предлагают рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста для женщин до 58 лет

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Депутат сената Дана Нуржигитова в депутатском запросе на имя премьер-министра предложила рассмотреть вопрос снижения возраста выхода женщин на пенсию до 58 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она напомнила, что в 2015 году было принято решение о повышении пенсионного возраста для женщин. За основу был взят возраст средней продолжительности жизни в Казахстане, который составлял 71 год. В 2021 году этот показатель снизился до 70 лет.

Кроме того, по ее словам, в связи с пандемией выросла смертность. В этой связи пенсионная реформа 2015 года, основанная на прогнозах ООН, не соответствует сегодняшней ситуации в Казахстане.

Также она отметила, что установленный пенсионный возраст для женщин влияет на уровень безработицы среди молодежи.

В соответствии с сегодняшним законодательством, если граждане не освобождают рабочие места и продолжают работать до 60-63 лет, то нет работы для нового поколения... В этой связи, учитывая многочисленные обращения граждан в адрес сенаторов, предлагаем установить возраст выхода женщин на пенсию 58 лет, а вопрос дальнейшего продолжения труда оставить на их собственное усмотрение", - сказала Дана Нуржигитова.