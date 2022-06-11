Военные связисты Казахстана приняли участие в конференции коллективных сил ОДКБ

Фото: twitter/Berik Abdigaliuly

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Берик Абдигалиулы назначен акимом Улытауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Берика Абдигалиулы акимом области Улытау, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.

Абдигалиулы родился 18 сентября 1971 года в поселке Жезказган Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "История".

С 1994 по 1995 год - научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ), с 1995 по 1997 год - заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора.

С 1997 по 1999 год работал в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК, в Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

С 1999 по 2001 год работал в администрации президента РК.

С 2001 по 2002 год - заместитель акима города Темиртау Карагандинской области.

С 2002 по 2005 год работал директором Института национальных исследований в ДПК "Ак жол", президентом ОФ "Фонд политического образования".

С 2005 по 2007 год - советник в общенациональном союзе предпринимателей и работодателей "Атамекен", директор ТОО "Центр национального развития "Атамекен".

С 2007 по 2008 год - главный инспектор в администрации президента РК, заместитель заведующего отделом внутренней политики.

С 2008 по 2010 год - директор ОФ "Фонд развития государственного языка".

С января 2010 года по январь 2012 года - аким Улытауского района, аким города Жезказган Карагандинской области. В 2012 году - советник первого вице-премьера РК.

С мая 2012 по март 2013 года - аким города Аркалыка Костанайской области.

В 2013 году - заместитель акима Карагандинской области.

В 2016-2017 годах - советник директора КИСИ при президенте РК, главный научный сотрудник, по совместительству главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК.

С мая 2017 года по май 2019 года - руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК.

С мая по октябрь 2019 года - внештатный советник министра культуры и спорта РК, руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива РК.

С октября 2019 года по январь 2021 года - аким Улытауского района Карагандинской области.





Последняя должность - депутат мажилиса парламента РК.





Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Улытауская область с административным центром в городе Жезказгане образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.



