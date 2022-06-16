В Казахстане хотят сократить время работы ЦОНов

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило приказ, которым вносятся изменения в график работы центров обслуживания населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг будет осуществляться через Государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.00 без перерыва.

Дежурные отделы обслуживания населения будут работать с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 13.00, кроме праздничных и выходных дней.

В настоящее время ЦОНы работают с 9.00 до 20.00 без перерыва, кроме воскресенья и праздничных дней.

Изменение графика работы связано с сокращением численности сотрудников.

В МЦРИАП подчеркнули, что переход на рабочий график с 9.00 до 18.00 позволит перевести работников на односменный график работы, внедрить систему сдельной оплаты труда и, как результат, обеспечить высокую работоспособность работников.

Помимо этого, как считают в министерстве, сокращение рабочего графика и внедрение дежурных ЦОНов положительно сказывается на экономии бюджета за коммунальные услуги.