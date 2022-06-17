Сенаторы предлагают продлить срок перехода на ОСИ еще на год

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Казахстанские сенаторы вернули в мажилис законопроект по вопросам электроэнергетики, энергоснабжения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В поправках сенаторы предлагают продлить сроки перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года.
Переход на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) должен был состояться первого июня этого года.
Домам, которые еще не сменили форму управления, уже не предоставляются некоторые услуги. К примеру, отключена электроэнергия на местах общего пользования", - сообщает портал "Мой город".
В сравнительной таблице к проекту закона рекомендуется принять норму о продлении сроков перехода на ОСИ и ПТ, сообщает Zakon.kz.
В период карантинных мероприятий проведение собраний собственников квартир, нежилых помещений стало проблематичным. В результате на сегодня не все многоквартирные жилые дома перешли на новые формы управления. В связи с этим в целях качественного перехода на новые формы управления объектом кондоминиума - ОСИ и ПТ - предлагается продлить срок перехода до 1 июля 2023 года", - говорится в таблице.