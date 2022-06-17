Нужны спортивные сооружения: Токаев предложил "Казахмысу" увеличить финансирование строительства соцобъектов в Жезказгане и Сатпаеве

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем правления ТОО "Компания "Казахмыс" Эдуардом Огаем в Улытауской области предложил увеличить финансирование строительства социальных объектов в Жезказгане и Сатпаеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У меня будет просьба к корпорации "Казахмыс" принять самое активное деятельное участие. Может быть, 25,4 млрд тенге в особых условиях будет недостаточно. Если есть возможность увеличить финансирование строительства, нужно содействовать в строительстве социальных объектов. Нужны спортивные сооружения. Жители высказывают надежду, что инфраструктура должным образом будет улучшаться. Конечно же, объекты культуры тоже требуют особого внимания", - сказал глава государства.

На встрече Огай представил президенту доклад о перспективах развития предприятия и региона в целом. По его словам, компания готова внести посильный вклад в развитие инфраструктуры городов Жезказгана и Сатпаева. В рамках корпоративной социальной ответственности "Казахмыс" в этом году направит 25,4 млрд тенге. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Акорда.

Также компания планирует возводить жилье, соответствующее новым стандартам, и обещает уделить отдельное внимание развитию здравоохранения, образования и спорта.





Так, в 2023 году в Жезказгане планируют построить детскую спортивную академию с интернатом на 200 мест.

Президент обратил внимание, что при строительстве спортивных сооружений нужно отдавать предпочтение многофункциональным спортивным комплексам.