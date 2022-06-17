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Нужны спортивные сооружения: Токаев предложил "Казахмысу" увеличить финансирование строительства соцобъектов в Жезказгане и Сатпаеве

16.06.2022, 13:29 18186
Нужны спортивные сооружения: Токаев предложил "Казахмысу" увеличить финансирование строительства соцобъектов в Жезказгане и Сатпаеве
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем правления ТОО "Компания "Казахмыс" Эдуардом Огаем в Улытауской области предложил увеличить финансирование строительства социальных объектов в Жезказгане и Сатпаеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У меня будет просьба к корпорации "Казахмыс" принять самое активное деятельное участие. Может быть, 25,4 млрд тенге в особых условиях будет недостаточно. Если есть возможность увеличить финансирование строительства, нужно содействовать в строительстве социальных объектов. Нужны спортивные сооружения. Жители высказывают надежду, что инфраструктура должным образом будет улучшаться. Конечно же, объекты культуры тоже требуют особого внимания", - сказал глава государства.

 
На встрече Огай представил президенту доклад о перспективах развития предприятия и региона в целом. По его словам, компания готова внести посильный вклад в развитие инфраструктуры городов Жезказгана и Сатпаева. В рамках корпоративной социальной ответственности "Казахмыс" в этом году направит 25,4 млрд тенге. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Акорда.
 
Также компания планирует возводить жилье, соответствующее новым стандартам, и обещает уделить отдельное внимание развитию здравоохранения, образования и спорта. 

 
Так, в 2023 году в Жезказгане планируют построить детскую спортивную академию с интернатом на 200 мест.
 
Президент обратил внимание, что при строительстве спортивных сооружений нужно отдавать предпочтение многофункциональным спортивным комплексам.
 
Напомним, глава региона на встрече с главой государства доложил, что в области имеется ряд проблем, требующих решения. К ним относятся: ухудшение экологической обстановки, критическое состояние дорог, слабая диверсификация экономики города и зависимость от крупных предприятий, износ инженерно-коммуникационной инфраструктуры, проблемы в социальной сфере.
 

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Суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V. по делу Стати

16.06.2022, 20:50 10801
ГААГА. 16 ИЮНЯ - 14 июня апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына", наложенный Анатолом и Габриэлем Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба Минюста РК.
 
Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.
 
В частности, суд определил, что акции "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. должны считаться "имуществом" Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить "правдоподобные" доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию "Самрук-Казына" по повышению национального благосостояния Республики Казахстан.
 
Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.
 
Это решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.
 

Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати" - прокомментировал это решение министр юстиции Казахстана Канат Мусин.

 
Советник премьер-министра РК - Марат Бекетаев также прокомментировал это решение: 
 

Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала".

 
Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Казахстану продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.
 

Токаев о переходе на латиницу: не следует торопиться

16.06.2022, 17:54 15996
Токаев о переходе на латиницу: не следует торопиться
Фото: Depositphotos
ЖЕЗКАЗГАН. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого Национального курултая высказался о языковом вопросе и переходе казахской письменности на латинский алфавит, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный вопрос с лингвистической точки зрения", - сказал президент.

 
Он напомнил, что уже были две попытки перейти на латинский алфавит, однако результат не увенчался успехом.
 

Поэтому стоит подойти к этому вопросу всесторонне, глубоко проанализировать и принять окончательное решение. Нельзя переходить с кириллицы на латиницу искусственно, меняя только соответствующие буквы. Иначе это приведет к большой ошибке", - высказался глава государства.

 
Он сообщил, что дал поручение Институту языкознания разработать специальный труд по новой орфографии казахского языка. 
 

И только потом можно говорить о переходе на латинский алфавит. Не следует торопиться. Достаточно даже посмотреть на уличные рекламные щиты и названия министерств. Наш язык исказился. Надо сказать откровенно, что это чуждо природе казахского языка и даже выглядит как издевательство над нашим языком. Такая поверхностная языковая реформа не нужна", - заявил Токаев.

 
Говоря о языковом вопросе, президент также подчеркнул, что в стране не должны быть ограничены права ни одного гражданина независимо от его национальности и языка.
 

Иначе в обществе может возникнуть конфликт. Этого хотят те, кто хочет, чтобы в стране царил хаос… Поэтому я думаю, что мы все должны проявлять сдержанность в языковом вопросе", - заключил президент.

 

Токаев присвоил Шаханову звание "Казакстаннын Енбек Ері"

16.06.2022, 17:23 16776
Токаев присвоил Шаханову звание "Казакстаннын Енбек Ері"
Фото: telegram/bort_01
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил писателю Мухтару Шаханову звание "Казакстаннын Енбек Ері", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За огромный вклад в развитие казахской литературы присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Шаханову Мухтару - писателю", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Токаев присвоил Калдаякову звание «Казакстаннын Енбек Ері» посмертно.

 

Казахстанцы смогут принять участие в курултае через мобильное приложение

16.06.2022, 17:03 17501
Казахстанцы смогут принять участие в курултае через мобильное приложение
Фото: Depositphotos
ЖЕЗКАЗГАН. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать специальное мобильное приложение Qurultay, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы должны широко использовать возможности новых цифровых технологий. Тогда отношения государства и народа будут более эффективными. Предлагаю разработать специальное мобильное приложение под названием Qurultay", - сказал президент на первом заседании Национального курултая.

 
Так, по его словам, народ сможет в онлайн-режиме высказать свое мнение о модернизации страны.
 

Можно запустить понятный и эффективный электронный сервис, координирующий благотворительную деятельность. Все это закладывает основу технологической платформы, развивающей цифровую демократию. К этому стремятся развитые государства. Мы не должны отставать от глобальной цивилизации. Желательно создать электронную версию национального Курултая. Тогда каждый наш гражданин будет участвовать в общем деле", - добавил он.


В своем выступлении президент также выступил с еще одной инициативой - создать у подножия Аулиетау в Улытау площадь Госсимволов.

Здесь должен стоять архитектурный объект, прославляющий единство казахов. Я поручаю открыть площадь Государственных символов у подножия Аулиетау", - поручил президент, отметив, что в этом важном регионе должны быть подняты голубые флаги государства.

 

Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника

16.06.2022, 16:53 18316
Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника
ЖЕЗКАЗГАН. 16 ИЮНЯ - В ходе выступления на заседании первого Национального курултая президент Казахстана отметил необходимость внесения ряда изменений в перечень национальных праздников и памятных дат. 
 

Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника. Каждый год 25 октября мы должны отмечать День суверенитета как главный праздник нашей страны", - заявил президент.

 
Он напомнил, что 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете Казахстана. 
 

Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. При принятии этого документа первый президент Нурсултан Назарбаев сыграл важнейшую и даже решающую роль. День Республики должен стать символом исторического шага страны на пути построения государства. Конечно, первоначальное значение Дня независимости сохраняется. Этот день остается государственным праздником. Но следует отметить как День памяти наших национальных героев, внесших огромный вклад в обретение независимости", - пояснил он.


Президент отметил, что в прошлом году он дал поручение написать новую историю Казахстана в академическом формате. Сейчас разрабатывается многотомник истории Казахстана. 

Наши известные ученые работают над этим важным делом. Я сам внесу свой вклад в эту работу. Его нужно окончательно завершить к середине следующего года. Однако вопрос не в сроках, а в качестве. Наша история должна быть написана системно, реалистично, а главное - с точки зрения независимой страны. Поручаю Министерству науки и высшего образования взять это на контроль. При необходимости можно привлечь и зарубежных ученых»,  - поручил глава государства.

 

Из Уголовного кодекса РК уберут статью об оскорблении Елбасы

16.06.2022, 16:15 19546
Из Уголовного кодекса РК уберут статью об оскорблении Елбасы
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Казахстане из Уголовного кодекса РК будет исключена статья, предусматривающая ответственность за оскорбление Елбасы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В действующем Уголовном кодексе есть статья 373 "Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан - Елбасы, осквернение изображений первого президента Республики Казахстан - Елбасы, воспрепятствование законной деятельности первого президента Республики Казахстан - Елбасы".
 
Министр юстиции Канат Мусин сообщил журналистам, что данная статья будет исключена.
 

Есть другая статья об ответственности за оскорбление президента страны, она останется, а отдельной о Елбасы не будет", - цитирует Каната Мусина Sputnik.kz. 

 
По его словам, привлекать первого президента за преступления, совершенные в годы правления, будет нельзя. Только за госизмену. Но это не относится к членам его семьи, сообщает Liter.kz. 
 

Я не могу этого сказать, в Конституции говорится только о президенте, норма не распространяется на их жен и членов семьи. Не защищаются по закону о первом президенте. Статья действует в отношении всех президентов, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается, поскольку сейчас из Конституции исключили все упоминания Елбасы. Будет приведено к общей норме с 46-й статьей Конституции, которая говорит, что честь, достоинство президента неприкосновенны, любого президента", – сказал министр юстиции РК.

 

Токаев высказался против смены названия государства

16.06.2022, 15:25 20961
Токаев высказался против смены названия государства
Фото: telegram/БОРТ №1
ЖЕЗКАЗГАН. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого Национального курултая высказался насчет смены названия государства. По его словам, некоторые граждане против окончания "стан" в имени страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Некоторые наши граждане высказывают мнение, что во время референдума должно было измениться и название государства. Они считают слово "стан" в названии "Казахстан" чуждым как нашей стране, так и всей Азии. Это тоже нельзя назвать логичным. Потому что в мире есть такие же Пакистан, Индия, Афганистан и страны Центральной Азии", - сказал глава государства в своем выступлении.

 
Самое главное, считает президент, что от имени независимой страны - Республики Казахстан за 30 лет подписано множество международных договоров, утверждена государственная граница. 

В такой ситуации переименование нашего государства было бы безответственным решением. Это очень важный вопрос, который прежде всего оказывает непосредственное влияние на нашу национальную безопасность и мирную жизнь нашего народа", - высказался Токаев.

 

В Улытау началось первое заседание Национального курултая

16.06.2022, 15:20 21746
В Улытау началось первое заседание Национального курултая
Фото: telegram/ БОРТ№1
ЖЕЗКАЗГАН. 16 ИЮНЯ - Началось первое заседание Национального курултая под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня мы впервые собрались после общенационального референдума. Референдум по внесению изменений в Конституцию прошел успешно. Наши граждане приняли активное участие в голосовании", - сказал президент Казахстана, открывая начало первого Национального курултая.

 
Токаев рассказал, что в состав курултая входят 117 человек. В нем принимают участие представители всех областей, разных отраслей, разных поколений.
 

Вы прекрасно знаете, что приглашение на курултай - это давняя традиция. Наши предки обсуждали важные вопросы на таком коллегиальном собрании... В нашей истории были курултаи, которые решили судьбу нации... После Таласского курултая Золотая Орда стала самостоятельным государством. Курултаи Каракума и Ордабасы объединили нашу общественность для защиты страны. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия Алаш. На втором курултае объявлена автономия Алаш", - рассказал президент.

 

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