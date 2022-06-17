Аким новой, Улытауской области доложил президенту о проблемах региона

ЖЕЗКАЗГАН. 16 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в новообразованную область Улытау для участия в первом Национальном курултае, ознакомился с перспективами развития области и города Жезказгана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима области, в регионе имеется ряд проблем, требующих решения. В частности, ухудшение экологической обстановки, критическое состояние дорог республиканского значения, слабая диверсификация экономики города и зависимость от крупных предприятий, износ инженерно-коммуникационной инфраструктуры, проблемы в социальной сфере", - сообщает Telegram-канал БОРТ №1 .

Берик Абдыгали полагает, что создание специальной экономической зоны позволило бы ускорить диверсификацию экономики области. По поручению Касым-Жомарта Токаева в 2025 году завершится строительство Уйтас-Айдосского водовода. С 2023 года начнется подача воды из Эскулинского водозабора в город Жезказган.

В целях решения проблемы ветхого и аварийного жилья, которое составляет 33%, в городе начата реализация программы реновации жилых домов. В 2022-2023 годах планируется строительство 20 многоквартирных домов в новом районе города.

Аким проинформировал президента, что для решения задач в социальной сфере важным является строительство государственного университета, центра дополнительного образования, новых качественных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также зала филармонии.

Глава государства, ознакомившись с текущей ситуацией в Жезказгане и области Улытау, поддержал высказанные предложения.

По его мнению, в первую очередь необходимо улучшать качество жизни местного населения. Он поручил правительству и акимату области принять соответствующие меры по развитию дорожной отрасли, сфер экологии и образования.

Город должен стать перспективным во всех отношениях. Предстоит много работы. Уверен, что и область, и Жезказган станут самыми привлекательными регионами страны", - заявил президент.





Напомним, сегодня в новообразованной области Улытау состоится первое заседание Национального курултая.



