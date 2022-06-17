Токаев о переходе на латиницу: не следует торопиться

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Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем избавиться от кириллицы. Но, прежде всего, это очень сложный вопрос с лингвистической точки зрения", - сказал президент.
Он напомнил, что уже были две попытки перейти на латинский алфавит, однако результат не увенчался успехом.
Поэтому стоит подойти к этому вопросу всесторонне, глубоко проанализировать и принять окончательное решение. Нельзя переходить с кириллицы на латиницу искусственно, меняя только соответствующие буквы. Иначе это приведет к большой ошибке", - высказался глава государства.
Он сообщил, что дал поручение Институту языкознания разработать специальный труд по новой орфографии казахского языка.
И только потом можно говорить о переходе на латинский алфавит. Не следует торопиться. Достаточно даже посмотреть на уличные рекламные щиты и названия министерств. Наш язык исказился. Надо сказать откровенно, что это чуждо природе казахского языка и даже выглядит как издевательство над нашим языком. Такая поверхностная языковая реформа не нужна", - заявил Токаев.
Говоря о языковом вопросе, президент также подчеркнул, что в стране не должны быть ограничены права ни одного гражданина независимо от его национальности и языка.
Иначе в обществе может возникнуть конфликт. Этого хотят те, кто хочет, чтобы в стране царил хаос… Поэтому я думаю, что мы все должны проявлять сдержанность в языковом вопросе", - заключил президент.