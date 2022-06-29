Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Работа на журналистском поприще - большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа. В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей", - говорится в поздравлении президента.
Президент подчеркнул, что сегодня интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации.
В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока", - отметил он.
Глава государства акцентировал, что перед всеми стоит важнейшая задача - построение Нового Справедливого Казахстана.
Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение. Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса", - сказал президент.
Токаев отметил, что для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире.
Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа - это наш гражданский долг. Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана", - добавил президент, пожелав всем благополучия, успехов и творческого вдохновения.