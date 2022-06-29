Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов назвал ряд министерств, услуги которых недоступны в электронном формате для населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам премьер-министра, за год почти в два раза увеличено количество оказываемых государственных услуг. В целом уровень электронных услуг сейчас составляет 93%. 66% услуг оказываются населению через обычный смартфон.

В цифровом виде уже доступно 18 документов гражданина, которые не требуют бумажного подтверждения.

Однако по министерствам внутренних дел, сельского хозяйства, высшего образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения и обороны имеются услуги, недоступные в электронном формате. Отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел и Агентству по стратегическому планированию и реформам.

Поручаю Министерству цифрового развития совместно с данными государственными органами в трехмесячный срок перевести недоступные государственные услуги в электронный формат", - сказал Смаилов.

Также глава правительства отметил необходимость масштабировать использование уже реализованных цифровых документов, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами. А также продумать вопрос безопасности их размещения на разных ресурсах.

Поручаю Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами в двухмесячный срок утвердить план по технической реализации данного вопроса", - поручил он.

Центральным государственным органам и акиматам поручено обеспечить постоянную актуализацию данных, бесперебойную работу информационных систем и своевременность проведения их интеграции. Это повысит эффективность оказания госуслуг.

В свою очередь министр цифровизации Багдат Мусин сообщил, что до конца текущего года планируется выпустить на внешние платформы 20 самых популярных госуслуг.

Также премьер отметил, что наряду с активным развитием электронных банковских услуг в стране участились случаи мошенничества. Особое внимание следует уделить усилению защиты данных клиентов банков.

В целом необходимо активизировать работу по развитию отечественной IТ-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению", - подчеркнул Смаилов.