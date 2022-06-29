Смаилов: представителям госорганов нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений

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Важно создать условия, чтобы пресса могла построить эффективный диалог между государством и населением", - сказал Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.
По словам премьер-министра, разрабатываемый проект закона о средствах массовой информации должен учитывать интересы государства, запросы общества и тенденции развития медиасферы.
Новеллы проекта закона необходимо вынести на широкое обсуждение с участием неправительственных организаций, общественности, экспертного сообщества и журналистов. В связи с этим Министерству информации и общественного развития поручено продолжить работу по разработке законопроекта и обеспечить его внесение на рассмотрение в парламент до конца текущего года", - поручил глава кабмина.
Он подчеркнул, что центральным и местным исполнительным органам необходимо сформировать качественный пул спикеров, специализирующихся по отраслевой деятельности ведомств. Они должны постоянно вести разъяснительную работу о деятельности госорганов.
Официальным представителям госорганов, пресс-секретарям нужно перейти на новый формат подачи официальных сообщений. Нельзя ограничиваться практикой только тиражирования "сухих" пресс-релизов, написанных сложным профессиональным языком", - добавил глава правительства.
Ранее министр информации и общественного развития Аскар Умаров назвал ряд причин, по которым общественность и средства массовой информации критикуют госорганы по части предоставления информации.