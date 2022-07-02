Вступил в силу институт специального права для регулирования монопольных операторов

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - 1 июля 2022 года вступили в силу нормы Предпринимательского кодекса, регламентирующие понятие и принципы института специального права, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эти нормы дополняют и совершенствуют механизм государственной монополии, сообщает пресс-служба АЗРК.
Субъектом специального права может быть государственное предприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном правительством страны.
В реализацию указанной нормы Агентством по защите и развитию конкуренции разработан правовой акт, регламентирующий порядок определения юридических лиц субъектами специального права. Документ утвержден постановлением правительства РК от 30 июня 2022 года № 453.
На сегодня 18 операторов, установленных в ходе проведенного антимонопольным органом анализа, подлежат регулированию и будут включены в реестр субъектов государственной монополии, специального права.
Регулирование субъектов, наделенных специальными правами, будет осуществляться на следующих принципах:
- ценовое регулирование уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом;
- запрет на участие в других юридических лицах;
- запрет на иную деятельность;
- возмещение упущенной выгоды бизнесу, чья деятельность затронута в связи с ведением специального права;
- отлагательный период на полгода для подготовки участников рынка.