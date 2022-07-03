Ряды Вооруженных сил РК пополнят молодые офицеры

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Военном институте сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова состоялся выпуск специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В вузе организовано обучение по 11 образовательным программам. Дипломы военных специалистов получили более 250 молодых офицеров, которые пополнят ряды Вооруженных сил страны. Институт готовит также офицерские кадры и для вооруженных сил государств - членов ОДКБ, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РК.

Мы возлагаем на вас большие надежды как на продолжателей славных традиций офицерского корпуса Вооруженных сил. Уверен, что вы станете настоящими командирами, готовыми, невзирая на риск, выполнять самые сложные боевые задачи, быть требовательными к себе и подчиненным, верными традициям воинской чести и благородства", - напутствовал выпускников заместитель министра обороны Мухамеждан Таласов.

В Минобороны отметили, что пять медалистов института - Адилет Мухамеджанов, Алихан Сапарбек, Нурболат Жахантай, Дмитрий Фоменко и Еламан Амангельды получили лейтенантские погоны из рук президента страны в День государственных символов.

По традиции мероприятие завершилось офицерским вальсом молодых лейтенантов, которые в ближайшее время отправятся в гарнизоны и приступят к выполнению должностных обязанностей.