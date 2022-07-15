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Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

13.07.2022, 13:22 21876
Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В правительстве Казахстана опровергли информацию об ограничении ввоза в Казахстан автомобилей из ближнего зарубежья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Накануне в ряде СМИ вышли публикации об ограничении ввоза, основанные на ответе главы правительства на депутатский запрос. В этой связи пресс-служба премьер-министра РК считает необходимым дать поясняющий комментарий", - заявили в пресс-службе

 
Там пояснили, что на сегодняшний день участились случаи ввоза в страну иностранных транспортных средств с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами и так далее. 
 

Только в прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тысяч автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения. Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран - участниц ЕАЭС. В этой связи для исключения рисков появления "проблемного" автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка правил ввоза транспортных средств (включая временный), где будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну", - объяснили в пресс-службе.

 
При этом данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенных и эксплуатируемых на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства, подчеркивается в информации. 
 

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МИИР планирует провести полную оцифровку в части инженерной инфраструктуры

14.07.2022, 20:12 5441
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - МИИР РК совместно с акиматами проводит работу по оцифровке и наполнению данных об инженерной инфраструктуре регионов. Эта мера предусмотрена в рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До 2024 года планируется полная оцифровка крупных населенных пунктов в части инженерной инфраструктуры. В текущем году проводится инвентаризация 9,3 тысячи га застроенной территории Актобе, Караганды, Усть-Каменогорскв, Лисаковскв (Костанайская область) и Арыси (Туркестанская область). По итогам первого полугодия инвентаризировано 3,8 тысячи га территории, сообщает пресс-служба МИИР.
 
За счет местного бюджета проводится инвентаризация подземных и наземных коммуникаций 10,7 тысячи га населенных пунктов, в числе которых Павлодарская (Павлодар - 1092,36 га, Аксу - 524,49 га, Экибастуз - 2724,17 га, с. Шарбакты - 178,12 га, с. Коктобе - 120,0 га, с. Железинка - 89,2 га), Акмолинская (Атбасар - 400,28 га, Щучинск - 1137 га), Туркестанская (Ленгер - 473,25 га, с. Мырзакент - 24,9 га, с. Шаульдер - 222,65 га, Жетысай - 57,37 га), Западно-Казахстанская (Уральск - 124,68 га, Аксай - 400,79 га, с.Жанибек - 4,45 га, Казталовка - 63,31 га, Каменка - 84,6 га, Каратобе - 60,0 га, Чапаев - 140,2 га), Северо-Казахстанская (с. Бесколь - 443,10 га) области.
 
Таким образом, цифровые данные инженерных коммуникаций вносятся в автоматизированную информационную систему градкадастра, тем самым обеспечивая единый учет, сбор, обработку, хранение и представление информации на всей территории республики.
 
На сегодня база данных градкадастра содержит 63,7% (328 тысяч га) сведений об инженерных коммуникациях. Для работы с инфраструктурными данными местным исполнительным органам и субъектам естественных монополий будет обеспечен доступ к единому геопорталу.
 

В постановление об увольнении в запас и призыве граждан на воинскую службу вносится изменение

14.07.2022, 19:16 6971
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Вносится изменение в постановление правительства об увольнении в запас и призыве граждан на воинскую службу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство обороны подготовило проект нормативного правового акта "О внесении изменения в постановление правительства РК от 11 марта 2022 года № 18 "О реализации указа президента РК от 4 марта 2022 года № 827 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2022 года".
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 28 июля по ссылке.
 

В ВС РК проводится переформатирование деятельности воспитательных структур

14.07.2022, 18:49 8136
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В целях реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил в Алматы на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялся двухдневный учебно-методический сбор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие проведено с целью совершенствования идеологической, воспитательной и информационной работы, внедрения актуальных методов психологической помощи военнослужащим и членам их семей. По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в Вооруженных силах проводится переформатирование деятельности воспитательных структур, принят ряд мер, способствующих росту доверия общества к армии, поднятию ее престижа. В этом процессе особую роль играют открытость, информированность и налаженный диалог с гражданским обществом, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Сбор прошел под руководством заместителя начальника генерального штаба - начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майора Серика Бурамбаева и советника министра обороны по идеологии, информации и коммуникациям Алишера Сулейменова.
 
В учебно-методическом сборе приняли участие заместители главнокомандующих, командующих, командиров частей, начальников департаментов по делам обороны, офицеры по идеологической работе и государственно-правовой подготовке, психологи и пресс-секретари гарнизонов.
 
Генерал-майор Серик Бурамбаев проинформировал офицеров о реализации проекта межведомственной программы "Береги жизнь", направленной на минимизацию безвозвратных потерь в армейской среде.
 

Воспитательная работа неразрывно связана с дисциплиной, от состояния которой всецело зависит моральный дух, уровень боеготовности, боеспособности и слаженности нашей армии. Нам необходимо поставить на серьезную идеологическую и научно-практическую основу всю информационно-профилактическую работу", - подчеркнул он.

 
Алишер Сулейменов остановился на новых подходах в организации деятельности служб.
 

Наша основная цель - поднятие уровня боеготовности. Идеологическая, морально-психологическая и информационная подготовленность военнослужащего - неотъемлемая составляющая облика военнослужащего. Современная профессиональная армия, как гарант целостности наших границ, обязана использовать новейшие методы во всех секторах военной работы. Сегодняшние сборы - очередной шаг в реализации поставленных задач", - пояснил советник министра.

 
В ходе сбора был дан подробный анализ состояния воинской дисциплины в войсках, причин возникновения неуставных отношений, прозвучали практические рекомендации специалистов.
 

Примечательно, что в этом году концепция учебно-методических сборов кардинально пересмотрена. Впервые они прошли в формате "открытого микрофона". Мы смогли озвучить проблемные вопросы, получить исчерпывающие ответы руководства и дать предложения по улучшению повседневной деятельности", - отметил участник сбора заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Елдос Бозгулов.

 
После пленарных занятий работа сбора продолжилась в секциях. Офицеры по воспитательной и идеологической работе, психологи и пресс-секретари познакомились с новыми подходами в работе и получили практические рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности служб.
 

О криминогенной обстановке в стране доложил президенту Ахметжанов

14.07.2022, 18:16 9571
О криминогенной обстановке в стране доложил президенту Ахметжанов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о криминогенной обстановке в стране и результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МВД, уровень преступности в стране снизился. Сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.
 

Министерством прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования, также продолжается цифровизация уголовного процесса. Сегодня в электронном формате расследуется 81,7% всех уголовных правонарушений", - сообщил Ахметжанов. 

 
В рамках реализации трехзвенной модели уголовного процесса 928 дел особо тяжкой категории завершены и направлены в суд. 
 

К примеру, столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора одной из компаний. Под предлогом трудоустройства в Королевстве Норвегия он обманул 123 казахстанца и нанес ущерб на сумму свыше 149 млн тенге. Подозреваемый признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы", - рассказал Ахметжанов.

 
Кроме того, пресечена деятельность восьми организованных преступных групп. Расследуется 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ.
 

В рамках борьбы с наркопреступностью с начала года выявлены 1354 преступления. Из незаконного оборота изъято 3,5 тонны наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет почти 4,5 млрд тенге", - доложил глава МВД.

 
Главе государства также были представлены ключевые положения Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Президент поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению безопасности и правопорядка в стране.
 

Ужесточить меры в отношении дорожных подрядчиков намерен Антикор

14.07.2022, 17:23 11661
Ужесточить меры в отношении дорожных подрядчиков намерен Антикор
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Незамедлительно представить детальную информацию по вопросу строительства дорог поручил глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на совещании с личным составом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы поименно знаем всех крупных подрядчиков и тех, кто за ними стоит. Располагаем информацией о явных нарушениях при строительстве республиканских и местных дорог. Совместно с другими госорганами будем наводить порядок в этом вопросе. При этом ни в коем случае нельзя допустить вмешательства в работу добросовестного бизнеса", - подчеркнул Бектенов.

 
Он отметил, что президентом высказана жесткая критика в связи с недостаточно эффективной работой государственных органов по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны и повышения благосостояния населения. 
 

Одной из причин, озвученных главой государства недостатков, несомненно, является коррупция", - подчеркнул Бектенов.

 
Ранее Комитет автомобильных дорог Казахстана ужесточил наказание для организаций, проектирующих строительство дорог. 
 

Минобороны разработало инструкцию по работе военных представительств

14.07.2022, 17:06 12411
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Министерство обороны разработало инструкцию по работе военных представительств Министерства обороны Республики Казахстан в организациях независимо от форм собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нормативный правовой акт разработан в целях приведения его в соответствие с положением о Министерстве обороны Республики Казахстан от 2 июня 2022 года, утвержденным постановлением правительства РК № 357.
 
В инструкции детализированы формы и методы контроля качества продукции и приемки поставляемых товаров военного и двойного назначения, выполненных работ и оказанных услуг в рамках государственного оборонного заказа.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 28 июля текущего года.
 

В столичной десантно-штурмовой бригаде начались командно-штабные учения

14.07.2022, 16:33 14001
В столичной десантно-штурмовой бригаде начались командно-штабные учения
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Нур-Султане под руководством первого заместителя главнокомандующего - начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РК генерал-майора Каныша Абубакирова начались двухстепенные командно-штабные учения с органами управления десантно-штурмовой бригады, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основными целями учения являются совершенствование боевой слаженности бригады и подразделений для умелых действий по приведению в высшие степени боевой готовности, повышение практических навыков управления бригады и батальонов, а также формирование у личного состава высоких боевых, морально-психологических качеств, сообщает Минобороны РК. 
 

Замысел учения был разработан с учетом опыта и анализа современных вооруженных конфликтов. Особое внимание уделяется выполнению практических мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, выдвижению пунктов управления в назначенный район, а также созданию бригадной тактической группы и организации специальных войсковых действий", - рассказал генерал-майор Каныш Абубакиров. 

 
Маневры пройдут в период с 12 по 14 июля и разделены на три этапа. Планом учений предусматривается выполнение подразделениями десантно-штурмовой бригады мероприятий по обеспечению общественной безопасности.
 

Семинар СВМДА по вопросам военно-политического измерения прошел в Казахстане

14.07.2022, 16:22 14451
Семинар СВМДА по вопросам военно-политического измерения прошел в Казахстане
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Мероприятие, посвященное 30-летию созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоялось на базе Национального университета обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В заседании приняли участие исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, военные атташе и представители оборонных ведомств четырнадцати государств, сообщает Минобороны РК.
 
Приветствуя участников семинара, начальник Национального университета обороны генерал-майор Лут Альчикенов отметил важную роль СВМДА в укреплении мира, безопасности и стабильности в регионе.
 

Надеюсь, что совместная активная работа сделает нашу организацию действенной и эффективной. Убежден, что в Азии не будет неразрешимых проблем, если мы противопоставим им эффективное взаимодействие и созидательное доверие. Понимание этого вселяет надежду и укрепляет веру в светлое будущее нашего континента и всей планеты", - подчеркнул Альчикенов.

 
Участники семинара также побывали в учебном центре миротворческой подготовки в Алматы. Там состоялся брифинг по теме миротворческой деятельности Вооруженных сил Казахстана.
 
Зарубежные гости ознакомились с инфраструктурой учебного центра Министерства обороны, где осуществляется подготовка военнослужащих к участию в миротворческих операциях.
 

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