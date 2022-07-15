Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В правительстве Казахстана опровергли информацию об ограничении ввоза в Казахстан автомобилей из ближнего зарубежья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Накануне в ряде СМИ вышли публикации об ограничении ввоза, основанные на ответе главы правительства на депутатский запрос. В этой связи пресс-служба премьер-министра РК считает необходимым дать поясняющий комментарий", - заявили в пресс-службе.
Там пояснили, что на сегодняшний день участились случаи ввоза в страну иностранных транспортных средств с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами и так далее.
Только в прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тысяч автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения. Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран - участниц ЕАЭС. В этой связи для исключения рисков появления "проблемного" автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка правил ввоза транспортных средств (включая временный), где будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну", - объяснили в пресс-службе.
При этом данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенных и эксплуатируемых на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства, подчеркивается в информации.