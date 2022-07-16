Стройподрядчиков обяжут иметь собственную технику

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании правительства РК проинформировала об исполнении поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства 14 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Тамары Дуйсеновой, МТСЗН ведет работу по созданию цифровой карты семьи, в которой будут персонифицированы все виды социальных гарантий исходя из уровня благополучия семей, сообщает пресс-служба министерства.

В цифровой карте будет охвачено все население республики - 19,4 млн человек, или 6,5 млн семей.

До 15 августа будут актуализированы данные в сфере социальной защиты населения, с 1 сентября до конца года будет апробирована работа цифровой карты семьи по 9 видам выплат и АСП, с 1 января 2023 года все назначения и выплаты в сфере социальной защиты будут оказываться в проактивном формате", - проинформировала глава МТСЗН.

Она также отметила, что план по регулированию и развитию рынка труда предусматривает 8 направлений.

Для обеспечения 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения все рабочие места, создаваемые в рамках национальных проектов и частных инициатив бизнеса, размещаются на электронной бирже труда, которая станет единой площадкой как для поиска вакансий, так и для поиска работников.

Еще одно направление работы по трудоустройству - социальные рабочие места. Это направление предусматривает привлечение граждан, входящих в целевую группу, к субсидируемым государством рабочим местам, создание социальных рабочих мест путем расширения круга негосударственных и общественных организаций, работающих по социальному заказу.

Также будут приняты меры по охвату системой социального обеспечения фрилансеров, работающих через интернет-платформы.

Министр отметила, что в дальнейшем особое внимание будет уделено мобильности трудовых ресурсов и доле рабочей силы в регионах. При этом будут предложены новые механизмы в вопросах внутренней и внешней миграции.

Кроме того, в целях усиления конкурентоспособности специалистов на рынке труда будут созданы условия для их массового обучения и повышения квалификации в течение всей жизни.

Министерством труда и социальной защиты населения также разработан проект концепции по миграционной политике. После согласования с местными исполнительными органами документ будет внесен на утверждение в правительство до конца года.