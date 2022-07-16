МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - В Москве обсудили вопросы подготовки кадров для оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сборе руководителей базовых учебно-методических организаций по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ принял участие начальник научно-исследовательского института вооружения и военной техники Национального университета обороны полковник Айдар Бердибеков, сообщает пресс-служба МО РК.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, входящих в состав сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
По итогам мероприятия выработаны согласованные подходы к вопросам совершенствования системы совместной подготовки военных кадров для государств - членов ОДКБ и научно-исследовательской деятельности.
Напомним, ежегодно в системе совместной подготовки обучается около 2600 военнослужащих государств - членов ОДКБ. В настоящее время в Казахстане проходят обучение граждане Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Их готовят в Национальном университете обороны, Военном институте Сухопутных войск, Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи и Военном институте Сил воздушной обороны.