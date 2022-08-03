В алматинских ЦОНах открыты зоны скоростных услуг

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АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В ЦОНах Алматы открыты зоны скоростных услуг, где посетители могут закончить работу за 5 минут без обращения к операторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во всех ЦОНах города работают зоны скорости с рабочим местом по 6-7 окон. Здесь можно получить 13 различных услуг, сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы.

Отмечается, что в зоне скорости для услугополучателей предусмотрена отдельная электронная очередь.

Одним из факторов оказания услуг госкорпорации "Правительство для граждан" является качественное и быстрое обслуживание населения. В связи с этим в ЦОНах города Алматы запущены скоростные зоны. Суть работы скоростной зоны заключается в том, что услугополучатель не ожидает 20-25 минут оператора операционного зала, а по талону проходит в скоростную зону и за 5 минут завершает услугу. Для этого предусмотрено 54 рабочих мест. Здесь гражданам предоставляются услуги за 5 минут", - рассказал директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Абдурасул Кулдашов.

В зоне скорости можно оформить 13 востребованных услуг: выдача справки о наличии либо отсутствии судимости, регистрация по месту жительства, снятие с регистрации по месту жительства, регистрация налогоплательщика, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости, получение ЭЦП, постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости и другие.

Кроме того, в ЦОНах работают секторы самообслуживания, где электронные услуги граждане получают самостоятельно.

В Госкорпорации также сообщили, что за 6 месяцев 2022 года в ЦОНах Алматы оказано 1 450 808 госуслуг.