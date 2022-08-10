В Минобороны создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о фактах домогательства

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Министерстве обороны РК создана комиссия по проверке заявления военнослужащей о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил и фактах домогательства к ней со стороны командира батальона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В срочном порядке создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой А.Б. в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении Минобороны.
Ход расследования взят под личный контроль министра обороны.