Казахстан впервые выступил организатором конкурса АрМИ "Меридиан"

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Казахстан впервые выступил организатором конкурса Армейских международных игр АрМИ "Меридиан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках игр в Щучинске пройдут состязания топогеодезических расчетов, сообщает Минобороны РК.
По результатам жеребьевки команды выступят в следующем порядке: Вьетнам, Узбекистан, Китай, Беларусь, Россия, Армения и Казахстан. Венесуэла заявлена в этом конкурсе в качестве наблюдателя.
Также состоялось заседание мандатной комиссии. Представлены страны - участники конкурса, проведен инструктаж по правилам безопасности.
Соревнование военных топографов впервые состоится на территории нашей страны. Наличие низкогорного, мелкосопочного и равнинного рельефов создает отличные условия для их организации. У нас все готово к состязаниям. Прошла жеребьевка, после официального открытия Армейских международных игр будет дан старт состязаниям топогеодезических расчетов", - пояснил начальник департамента геоинформационного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковник Серик Жолдыбаев.
Конкурс состоит из трех этапов: "Огневой рубеж", "Азимут" и "Топографический квадратлон". Победитель состязания в стрельбе из стрелкового оружия определится по сумме набранных баллов. Уровень подготовки топографов на втором этапе оценивается по скорости выполнения специальных заданий и фиксации прохождения всех контрольных точек по заданному маршруту.
Завершит состязания топографический квадратлон. Военнослужащим предстоит выполнить ряд специальных заданий: проложить висячий полигонометрический ход, преодолеть различные препятствия и с помощью специальных средств определить географические координаты объектов.