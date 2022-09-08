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Марат Башимов избран председателем общественного совета Антикоррупционной службы

07.09.2022, 09:27 13221
Марат Башимов избран председателем общественного совета Антикоррупционной службы
Фото: el.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - На внеочередном заседании общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбран председатель совета. Им стал Марат Башимов, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ранее данную должность занимал председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность", - сообщает Антикор.

 
Наряду с этим Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан.
 
В свою очередь вновь назначенный председатель общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.
 
Также члены общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424. 
 

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Из мажилиса отозван проект закона по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств

07.09.2022, 18:04 12406
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 624 "Об отзыве из мажилиса парламента Республики Казахстан проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", внесенный постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 986", - говорится в документе.

 

Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА

07.09.2022, 17:57 12601
Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в столице Казахстана 12-13 октября состоится VI саммит СВМДА. Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.
 
В завершение президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.
 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с Кайратом Келимбетовым. 
 

Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК

07.09.2022, 15:00 17251
Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Подсудность по делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова еще не определена, а экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев не является фигурантом уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подсудность пока не определили, сейчас идет ознакомление с материалами дела", - сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.


В конце августа СМИ сообщили, что бывшего главу МВД Казахстана и экс-советника президента Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках.

Как отметил замгенпрокурора, Тургумбаева допросили в качестве свидетеля.
 
Ранее сообщалось, что КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей. 
 
Дело Масимова расследовали по пяти статьям Уголовного кодекса РК. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно". 
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 
 

Партия AMANAT поддержит кандидатуру Токаева на внеочередных выборах

07.09.2022, 14:33 18216
Партия AMANAT поддержит кандидатуру Токаева на внеочередных выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Партия AMANAT намерена поддержать кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящих осенью этого года досрочных президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил сегодня в ходе заседания мажилиса парламента РК председатель партии - спикер нижней палаты Ерлан Кошанов.

Напомним, на совместном заседании палат парламента президент предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. 

Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал Токаев. 


Позже вице-министр юстиции Алма Муканова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, рассказала о предполагаемых сроках президентских выборов и соответствующих поправках в Конституцию.  
 

Мажилисмены проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников

07.09.2022, 14:27 19171
Мажилисмены проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, соответствующие поправки были включены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры. 
 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - говорилось в заключении к законопроекту. 

 
Также депутаты внесли поправки, которые определяют 25 октября национальным праздником - Днем Республики и устанавливают 16 декабря - День Независимости как государственный праздник.
 

Компетенции уполномоченного по правам человека в Казахстане будут расширены

07.09.2022, 14:16 19646
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении проект конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил на заседании глава Минюста Канат Мусин, законопроект закрепляет конституционный статус уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.
 

Как вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом", - отметил он.

 
Законопроект усиливает компетенцию уполномоченного и повышает эффективность организации его деятельности.
 
В частности, он получает право обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.
 
Также уполномоченный получит право:
 
  • выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению;
  • беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.
 
Законопроект также вводит должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.
 

Казахстанские избиратели получат право отзывать депутатский мандат

07.09.2022, 14:12 20161
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане введут институт отзыва избирателями мандата депутатов, заявил сегодня на пленарном заседании мажилиса министр юстиции Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было", - заявил глава Минюста, отвечая на вопрос депутата Дархана Мынбая о том, как именно будет осуществляться процедура отзыва.

 

Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие тоже люди. И, с другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями, такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями", - пояснил министр.

 
По его словам, чтобы конкуренты депутатов не злоупотребляли этой нормой, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. 

Если 30% избирателей поставят свои подписи, то избирательная комиссия определит дату новых выборов. Если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, процедура состоится", - заключил Мусин.

 

Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании

07.09.2022, 12:29 22446
Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритания "продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства", информирует Акорда.

Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам", - говорится в телеграмме главы государства.

 

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