Марат Башимов избран председателем общественного совета Антикоррупционной службы

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - На внеочередном заседании общественного совета Агентства по противодействию коррупции переизбран председатель совета. Им стал Марат Башимов, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее данную должность занимал председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность", - сообщает Антикор.

Наряду с этим Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан.

В свою очередь вновь назначенный председатель общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.

Также члены общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.