Марат Башимов избран председателем общественного совета Антикоррупционной службы

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Ранее данную должность занимал председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дархан Кыдырали, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на другую должность", - сообщает Антикор.
Наряду с этим Марат Башимов является председателем Комиссии по вопросам помилования и заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан.
В свою очередь вновь назначенный председатель общественного совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и сообщил о готовности продолжить работу по вопросам противодействия коррупции.
Также члены общественного совета призвали граждан не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией и сообщать обо всех признаках коррупции в сall-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.