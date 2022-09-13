Токаев дал ряд поручений председателю АЗРК

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых агентством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Акорды , с начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке.

Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

Президенту было доложено о планах по реализации его поручений, которые были даны в послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов.

Отмечается, что агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

По итогам встречи глава государства дал руководителю агентства ряд конкретных поручений.